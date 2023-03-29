Мир 29 марта 2023, 14:00 Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии стало сигналом для НАТО Представитель МИД Рябков призвал НАТО осознать серьезность размещения ТЯО в Белоруссии РИА «Новости»

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Размещение российского ядерного вооружения в Белоруссии должно привести НАТО к пониманию всей серьезности сложившейся ситуации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого привел ТАСС.

Он подчеркнул, что функционеры Североатлантического альянса, а также политики и руководители стран, входящих в НАТО, должны осознать серьезность ситуации.

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«Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами, а самое главное — теми политиками и руководителями ведущих натовских стран, которые претендуют на руководство миром по тем канонам и тем установкам, которые они сами для себя сформулировали», — заметил Рябков.

О решении разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент России Владимир Путин рассказал в конце прошлой недели. Он подчеркнул, что уже 10 военных самолетов соседней республики способны переносить ядерные боеголовки. Кроме того, белорусская армия получила ракетный комплекс «Искандер».

По словам российского лидера, специальное хранилище для хранения тактического ядерного вооружения в Белоруссии появится к 1 июля.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что никакого нарушения в действиях российской и белорусской стороны по размещению тактического ядерного вооружения нет. Он подчеркнул, что страны-союзницы пошли на такой шаг, чтобы пресечь возникновение возможных угроз.