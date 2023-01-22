Мир 22 января 2023, 04:19 Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО усилением армии на границе — СМИ Iltalehti: Россия усилит войска на границе после вхождения Финляндии в НАТО Публичное достояние

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Вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса обернется ответом со стороны России. Стране стоит ждать усиления армии на границе, написало издание Iltalehti.

Авторы публикации отмечают, что российское командование начало усиливать свои войска на границе с Финляндией. Они привели сообщение Минобороны РФ о том, что на фоне обострения обстановки будет усилена оборона всех границ страны, чтобы быть готовыми к любым внешним угрозам.

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Также российская сторона не оставляет без внимания и то, что Финляндия и Швеция могут скоро стать членами НАТО, а это увеличит протяженность границ альянса рядом с территорией РФ.

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Издание приводит слова министра обороны Сергея Шойгу, который заявил, что безопасность РФ и защиту новых регионов нужно обеспечить за счет усиления ВС РФ, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Поэтому в Московской и Ленинградской областях планируется сформировать два военных округа вблизи финской границы. Также еще один армейский корпус РФ появится непосредственно на территории самой Финляндии, резюмировали авторы издания.

Глава МИД Пекка Хаависто ранее заявил, что Финляндия не спешит вступать в Североатлантический альянс. Власти страны решили подождать, когда НАТО примет Швецию.