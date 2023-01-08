08 января 2023, 19:02
Финляндия решила пропустить Швецию вперед на пути в НАТО
Глава МИД Хаависто: Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто раскрыл планы страны по вступлению в НАТО. Оказалось, что власти хотят дождаться, когда блок одобрит заявку Швеции, сообщило издание Aftonbladet.
Позицию Финляндии по этому вопросу министр прокомментировал перед конференции под названием «Народ и оборона».
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«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», — сказал глава МИД.
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По его словам, Финляндия и Швеция намерены вместе завершить процесс вступления в Североатлантический альянс.
Скандинавские страны подали заявки на присоединение к блоку весной 2022 года. На сегодняшний день их ратифицировали 28 из 30 членов НАТО. Пока инициативу не одобрили Турция и Венгрия.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре заявил генсеку альянса Йенсу Столтенбергу о том, что скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума по противодействию терроризму.
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