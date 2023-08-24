Мир 24 августа 2023, 18:39 Тихоокеанская радиация. Чем обернется спорный план японской АЭС? Эколог Пукалов: заявлениям МАГАТЭ о безопасности радиоактивной воды веры нет Freepik

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Япония под пристальным вниманием всего мира. В Токио объявили, что аварийная АЭС готова сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан. Несмотря на шквал негативных реакций, так и произошло. Японцы заверили, что последствий не будет. Однако независимых международных специалистов в гости не приглашают. Остальной мир слабо верит в чистоту эксперимента.

«Фукусима-1» начала сброс воды с АЭС

За день до запланированного сброса радиоактивных веществ в Тихий океан оператор АЭС «Фукусима» сообщил, что ведутся последние приготовления к сбросу сточных вод с аварийной станции.

Токио объявил о начале операции сегодня, 24 августа, что вызвало гневную реакцию во всем мире и частичный запрет на импорт японских морепродуктов со стороны специальных административных районов КНР — Гонконга и Макао.

В прошлом году глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил спорный план Японии по сбросу очищенных сточных вод с аварийной АЭС «Фукусима-1». Это вызвало шквал внутренних и международных негодований в связи с опасениями по поводу вреда радиоактивных материалов.

Сброс радиоактивной воды

Перед тем как выпустить зараженную воду в океан, операторы ядерного объекта перемещают ее по трубопроводу из хранилища в очистные сооружения. Их построила Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO). Оттуда воду выпускают по подводному тоннелю в километре от берегов Фукусимы.

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МАГАТЭ утвердило этот метод, и его применяют во всем мире, заявил глава ядерного управления ООН Рафаэль Гросси. В преддверии его визита на Фукусиму ядерное агентство также опубликовало доклад, в котором объясняется, что очищенные сточные воды будут даже безопаснее международного стандарта и их воздействие на окружающую среду и человека будет незначительным.

Что-то здесь не так

Однако эксперты отметили, что план сброса радиоактивной воды в Тихий океан вызывает недоверие. Строительство произвели без экспертизы станции, а также не выполнили рекомендации по конструированию высокой защитной дамбы, заявил «360» директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Это обычная экономия. И она показала, что [компании ТЕРСО] доверять нельзя. Здесь их главная задача — минимальная трата денег и быстрое избавление от радиоактивных отходов», — подчеркнул он.

Недоверие вызывает также недопуск независимых международных экспертов, чтобы брать пробы воды с потенциально опасными веществами. Сброс радиоактивных отходов в Тихий океан, в первую очередь, касается России и Соединенных Штатов Америки, уточнил собеседник.

Заявления МАГАТЭ о том, что отходы разбавлены и безопасны, не внушают доверия. Дайте допуск, чтобы посмотреть, что там у вас хранится. Тогда будет уже другой разговор. Роман Пукалов эколог

Угроза для экосистемы

Несмотря на это, концентрация изотопов в радиоактивной воде, которая выливается с японской АЭС, действительно очень низкая, отметил в беседе с «360» эколог и ученый секретарь Круглого стола российских ученых — экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко.

«Однако, если вылить много такой воды, радиация может накапливаться в окружающей среде и нанести вред живым организмам», — пояснил он.

Японское агентство реконструкции выпустило видео и плакат, которые пропагандируют безопасность производимого компанией ТЕРКО слива в море воды с АЭС «Фукусима-1», содержащей тритий. Радиоактивный изотоп повсюду изображен в виде весьма симпатичного персонажа. / РИА «Новости»

Более того, радиация также способна загрязнять воду и почву, что может привести к гибели растений и животных.

Это может негативно повлиять на экосистему Дальнего Востока. Илья Рыбальченко эколог

Траур по рыболовному бизнесу

Все бы ничего, но больше всего обеспокоены представители рыболовной отрасли в Японии. Они предполагают, что этот шаг может привести к сокращению запасов рыбы, что в конечном итоге поставит под угрозу всю рыбную промышленность в стране.

Более того, рыбопромышленные организации Японии также заявили, что в связи с освещением событий на международном уровне их репутация может оказаться на дне, а на продукцию могут ввести ограничения. Что, соответственно, уже и началось. Видимо, все стоило держать в секрете.

По данным японской рыболовной промышленности, 22,5% экспорта морепродуктов приходится на Китай, который остается для нее рынком «номер один» даже с учетом уже действующих правил. Гонконг, автономный китайский округ, занимает второе место с 19,5%, за ним следуют США с 13,9%.

Помимо японской репутации среди рыболовов, может пострадать и российская, предположил Рыбальченко.

«Выброс радиоактивной воды может нанести ущерб репутации России как поставщика безопасных и качественных продуктов питания. Это может затруднить для страны экспорт рыбы и морепродуктов в другие государства», — объяснил он.

Сортировка улова во время добычи разнорыбицы в Охотском море экипажем МРС-379 ЗАО «Курильский рыбак» группы компаний «Гидрострой» острова Итуруп. / РИА «Новости»

Рыбальченко также подчеркнул, что российские власти принимают меры для защиты экологии Дальнего Востока от воздействия воды с Фукусимы.

«Они установили запрет на ловлю рыбы в некоторых районах вблизи побережья Японии. Также ведется работа по мониторингу уровня радиации в рыбе и морепродуктах», — уточнил эколог.

Радиация — убийца?

Радиоактивные вещества могут проникнуть в человеческий организм через рыбу. Внутреннее облучение особенно опасно для человека, подчеркнул директор природоохранных программ Пукалов.

Эколог Рыбальченко согласился с тем, что радиация наносит вред клеткам организма. Это приводит к развитию онкологических заболеваний, генетических мутаций и других проблем со здоровьем.

«Степень воздействия радиации на человека зависит от количества съеденной рыбы, уровня радиации в рыбе и состояния здоровья человека. Люди с ослабленным иммунитетом более восприимчивы к воздействию радиации», — пояснил собеседник.

РИА «Новости»

Пукалов заверил, что в целом сброс радиоактивной воды ни к чему хорошему не приведет: всплеск онкологических заболеваний у населения и очевидная опасность морепродуктов из районов Японии.

«Нужно запретить всяческий улов и импорт японских морепродуктов в Россию. Если ребята не хотят по-хорошему, то будем разговаривать с ними жестко, как Россия сейчас и пытается делать», — подытожил эксперт.