Мир 24 августа 2023, 07:56 Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима» в океан Оператор «Фукусимы-1» ТЕРСО запустил сброс воды с АЭС в океан Unsplash

Читать 360tv в

Оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии компания ТЕРСО запустила сброс зараженной тритием воды в океан. Прямую трансляцию провело агентство Yonhap.

ТЕРСО сообщила, что воду перед сбросом разбавили. Перед этим жидкость очистили от всех радионуклеотидов, за исключением трития. Сброс проводили по трубам на расстоянии одного километра от станции. Разбавление жидкости с АЭС морской водой позволило снизить уровень трития на единицу объема до уровня в 40 раз ниже нормы.

Реклама

Авария на АЭС «Фукусима-1» случилась в 2011 сразу на нескольких реакторах, где произошло расплавление ядерного топлива. Позже зараженную воду очистили с помощью многоступенчатой системы ALPS. Единственным элементом, заражающим воду, остался тритий — радиоактивный изотоп водорода. Его тяжесть не позволила системе очистки убрать его из воды.

Японское правительство с 2013 года поднимало вопрос об утилизации жидкости с «Фукусимы». В качестве решения предлагали смешать воду с цементом и забетонировать под землей. В итоге после согласования с МАГАТЭ японские власти запланировали сброс воды в океан. Так она не окажет серьезного влияния на окружающую среду.

Правительство КНР ограничило ввоз в страну продуктов из Японии из-за сброса жидкости с «Фукусимы». Главное таможенное управление Китая заявило, что продовольствие может нанести вред потребителям.