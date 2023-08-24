Мир 24 августа 2023, 15:48 Атомщик Уваров: план Японии поэтапного сброса в океан воды с «Фукусимы-1» вызывает недоверие

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Специалист по атомной энергетике Александр Уваров в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил, что план японский властей сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» вызывает недоверие у многих стран.

По словам атомщика, есть сомнения в том, что японцы смогут в течение 30 лет выдержать все работы в соответствии с планом.

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«При этом они говорят, что работы будет выполнять компания ТЕРСО, а она эксплуатировала „Фукусиму“ до катастрофы», — добавил Уваров.

Есть и опасения в плане трития — изотопа, от которого радиоактивную воду очистить не удалось. Он должен поступать в океан в микроскопических дозах.

Ранее сообщалось, что сброс очищенной с АЗС воды продлится ближайшие 30 лет.