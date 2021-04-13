Китай и Южная Корея выступили против сброса воды с «Фукусимы-1» в океан

Китай и Южная Корея обеспокоены решением Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Они призвали власти страны восходящего солнца пересмотреть вопрос утилизации.

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что океан принадлежит всему миру, поэтому вопрос сброса воды с «Фукусимы-1» не должен быть единоличным решением Японии.

«Мы призываем японскую сторону осознать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом отреагировать на серьезные опасения международного сообщества, соседних стран и своих граждан», — процитировало РИА «Новости» заявление МИД КНР.

Китай попросил Японию не утилизировать воду до тех пор, пока не пройдут консультации ученых и политиков со всего мира и будет достигнут консенсус со всеми заинтересованными странами и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

В Южной Корее также сожалеют об одностороннем решении Японии сбросить воду с «Фукусимы-1» в океан.

«Наше правительство выражает сильное сожаление в связи с решением японского правительства о сбросе загрязненной воды с Фукусимы в океан. Эта мера японского правительства неприемлема», — процитировало РИА «Новости» слова главы южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоля.

Южная Корея намерена требовать расследования в отношении утилизации воды в океан Японией.

Ку Юн Чхоль отметил, что даже японские рыбаки, эксперты и местное население против такого решения своего правительства.