МАГАТЭ одобрило подготовку Японии к сбросу в океан воды с «Фукусимы-1»

Подготовку Японии к сбросу в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» положительно оценило международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сказано на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

«МАГАТЭ признало, что меры предосторожности надлежащим образом приняты при проектировании установок для сброса воды в соответствии с международными стандартами безопасности», — приводятся в сообщении слова министра японского ведомства Коити Хагиуды.

Радиационное воздействие на людей, как отмечается в заявлении, значительно ниже уровня, который был установлен японским Управлением по ядерному регулированию.

В январе на «Фукусима-1» произошла утечка по меньшей мере четырех тонн раствора, который нужен для поддержания под электростанцией ледяной стены. При этом, как отмечал тогда телеканал NHK, утечку обнаружили за несколько дней до того, как об этом стало известно СМИ. Специалисты заверяли, что стена по-прежнему способна удерживать грунтовые воды.

В марте на северо-западе Японии произошло мощное землетрясение. Из-за этого на первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» остановился насос. Устройство перестало работать как раз в бассейне с топливом.