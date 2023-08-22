22 августа 2023, 19:55
Ученый Губин: Япония должна допустить иностранцев к проверке воды с «Фукусимы-1»
Япония приняла решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан 24 августа. Доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин высказался об этом, написало радио Sputnik.
По словам доцента, особенно в этом вопросе возмущает позиция властей Японии. Они не допустили экспертов из других стран к замерам и получению объективной информации о состоянии воды на станции.
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«Да, были проверки МАГАТЭ, но, опять же, специалисты из других стран туда допущены не были, все велось в двустороннем режиме», — отметил Губин.
Он подчеркнул, что представители других государств должны настаивать на том, чтобы им разрешили провести экспертизу перед началом сброса.
Япония
АЭС
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