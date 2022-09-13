Как заявления российских политиков отразятся на риторике США по Украине | 360°

Мир 13 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США прислушались к заявлениям российских политиков. Но все равно переступили черту на Украине Профессор дипломатической академии Винокуров: США услышали посыл властей России

Читать 360tv в

США осуждают авиаудары, которые Россия совершает во время специальной операции на Украине, закрывая глаза на обстрелы мирных жителей Донбасса. Но при этом Штаты не прекращают накачивать киевский режим оружием. За это американские власти рано или поздно понесут ответ. Военные эксперты уверены — Запад прекрасно понимает, что переступил черту и фактически участвует в конфликте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США продолжают накачивать оружием киевский режим и таким образом толкают его на новые преступления.

Реклама

«И если Вашингтон [затягивая конфликт] до последнего украинца, думает, что это его не коснется, то сильно ошибается», — написал Володин в Telegram-канале.

Реклама

Он напомнил, что Штаты не препятствовали обстрелам мирных жителей Донбасса. Власти США также не пытаются прекратить удары по Запорожской АЭС со стороны ВСУ. А это может грозить ядерной катастрофой.

Источник фото: РИА "Новости"/Асатур Есаянц

Спикер Госдумы напомнил, что Россия достигнет всех целей специальной операции.

Ранее Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия потребует тотальной капитуляции киевского режима.

США в ответе

Профессор дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров рассказал «360», что США давно начали прислушиваться к тому, что говорит руководство России. Они, а также другие страны, поставляющие Украине оружие, понимают, что переступили черту. Оказание военно-технической помощи киевскому режиму равносильно участию в боевых действиях. Об этом неоднократно говорили российские политики, напомнил он.

«Мы давно утверждаем, что Россия ведет специальную операцию не против Украины, а против коллективного Запада во главе с США и НАТО», — рассказал Винокуров.

По его словам, США понимают посыл России и пока что стараются ограничить участие в конфликте на Украине, но фактически они встали на одну сторону с ВСУ и остатками нацбатальонов. Сейчас есть сведения об участии в нем офицеров из армии США. От Штатов на Украину отправилось множество наемников, напомнил он.

Источник фото: РИА "Новости"/Асатур Есаянц

Военный эксперт добавил, что американцы обеспокоены из-за российских вооружений. США пугают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковая ракета «Циркон» и ракетный комплекс «Сармат». По словам Винокурова, власти Штатов также боятся ледокольного флота России.

Судьба военной помощи

Винокуров отметил, что после того, как российская армия выполнит все цели специальной операции, потребуется капитуляция Украины. Специалист напомнил, что киевский режим начал использовать методы террористов. Примеры тому — убийство Дарьи Дугиной и покушение на руководителей городов, а также обстрелы КПП на границе с Россией.

Но далеко не всю военную помощь от Запада уничтожат в ходе спецоперации. Винокуров не исключил, что современные образцы могут передать Народной милиции ДНР и ЛНР.

«Сейчас уже многие трофеи передают республикам. Нам нужно будет договариваться с ними о размещении военных баз на освобожденной территории Украины», — рассказал Винокуров.

По его словам, западное оружие будут в полной мере использовать за исключением образцов, которые непригодны для российских вооруженных сил.

0 0 0 0 0 0