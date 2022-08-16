Минобороны подписало контракт на поставку новейших ракет «Сармат»

Минобороны РФ подписало контракт на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Церемония прошла на форуме «Армия-2022».

Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь, сообщило РИА «Новости».

В июле китайские эксперты, оценив возможности ракетного комплекса «Сармат», заявили, что эта система способна одним ударом уничтожить половину территории США. По их мнению, что на сегодня «Сармат» является сильнейшим стратегическим оружием на Земле, сообщала газета «Известия».

О том, что «Сармат» представляет выдающийся образец вооружения, признают и в Штатах. На это указал глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард. Он назвал эту межконтинентальную баллистическую ракету «чертовски хорошей штукой».

В июне на предприятиях Роскосмоса стартовало серийное производство ракет «Сармат». Дмитрий Рогозин, занимавший ранее пост главы госкорпорации, заявил, что первый полк заступит на несение боевого дежурства в конце 2022 года.