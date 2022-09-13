Володин предупредил США о последствиях затягивания конфликта «до последнего украинца» | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 08:36 Поделиться Telegram

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Viber Володин предупредил США о последствиях затягивания конфликта «до последнего украинца» Спикер ГД Володин: США продолжают толкать киевский режим на новые преступления РИА «Новости»

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Власти США осуждают авиаудары России в рамках спецоперации на Украине, но тот же Белый дом закрывал глаза на обстрелы украинскими военными жителей Донбасса, которые жили без воды и света более восьми лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, как указал политик, Штаты не делают ничего, чтобы прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

«[Вашингтон] только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления. Необходимо понимать: все цели специальной операции будут достигнуты в любом случае», — написал Володин в Telegram.

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Спикер Госдумы подчеркнул, что нынешний режим на Украине будет денацифицирован, а западная военная помощь для ВСУ — уничтожена.

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«И если Вашингтон, [затягивая конфликт] до последнего украинца, думает, что это его не коснется, то сильно ошибается», — предупредил он.

Накануне член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что ВСУ готовят крупное наступление в районе ЗАЭС, перебрасывая туда вооружение.

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