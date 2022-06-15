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    15 июня 2022, 09:53

    ВСУ обстреляли КПП «Крупец» в Курской области

    Власти Курской области сообщили, что пограничники РФ подавили атаку ВСУ на КПП «Крупец»

    Александр Иванов

    Военнослужащие Украины обстреляли российский КПП «Крупец». Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска „Крупец“ в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

    Также Старовойт сообщил, что российские пограничники подавили обстрел. Они открыли ответный огонь по противнику.

    КПП «Крупец» находится около одноименного российского села, на границе с Сумской областью Украины. 29 апреля этот пункт пропуска уже попадал под минометный обстрел со стороны украинской армии. Тогда также обошлось без жертв и разрушений.

    На территории Курской области действует постановление, согласно которому регион находится в особом положении. С 11 апреля здесь действует желтый уровень террористической опасности. Его ввели в связи с возможными провокациями со стороны Украины. Накануне власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.