ВСУ обстреляли КПП «Крупец» в Курской области

Военнослужащие Украины обстреляли российский КПП «Крупец». Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска „Крупец“ в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Также Старовойт сообщил, что российские пограничники подавили обстрел. Они открыли ответный огонь по противнику.

КПП «Крупец» находится около одноименного российского села, на границе с Сумской областью Украины. 29 апреля этот пункт пропуска уже попадал под минометный обстрел со стороны украинской армии. Тогда также обошлось без жертв и разрушений.

На территории Курской области действует постановление, согласно которому регион находится в особом положении. С 11 апреля здесь действует желтый уровень террористической опасности. Его ввели в связи с возможными провокациями со стороны Украины. Накануне власти продлили для силовиков и спецслужб усиленный режим работы до 22 июня.