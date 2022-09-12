Что значат заявления зампреда Совбеза России Медведева о тотальной капитуляции Киева | 360°

Мир 12 сентября 2022, 19:25 Поделиться Telegram

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Viber Ультиматум не для Украины. Медведев заявил о полной капитуляции Киева, но прислушаться лучше Западу Сенатор Джабаров: достижение целей спецоперации РФ возможно лишь при капитуляции Украины РИА «Новости»

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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия потребует тотальной капитуляции Киева. Так политик отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе вести переговоры. Киеву явно не стоит игнорировать слова политика такого уровня, как Медведев.

Требование капитуляции Киева

«Ультиматумы», которые, по словам главы Украины, выдвигает Россия, — лишь детская разминка перед грядущими требованиями. Об этом написал Медведев в Telegram-канале после резкого высказывания Зеленского.

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«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал зампред Совбеза.

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При этом Медведев подчеркнул, что Зеленский уже наверняка знает, какими будут настоящие требования РФ, а именно: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России.

РИА «Новости»

Адресат — коллективный Запад

Медведев — человек, который сегодня отдает распоряжения силовым министрам. В связи с этим Западу стоит серьезно прислушаться к тому, что он говорит. Об этом «360» рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Это все прозвучало не для Украины. С Украиной для нас все понятно. Это прозвучало для коллективного Запада. Вот он реально должен прислушиваться. А эти марионетки даже убежать не успеют, когда возникнет такая ситуация», — пояснил он.

Клинцевич полагает, что в случае капитуляции нынешние украинские власти просто убегут. Ну, а пойти на переговоры Украине не разрешают США, уверен политик.

«Вашингтону не нужны какие-то мирные переговоры и решение вопроса. Они же не для этого накачивали Украину оружием. <…> Сегодня в каждом взводе ВСУ есть офицеры НАТО — по пять-шесть человек, — которые по большому счету и управляют процессом, и ведут разведку, и выстраивают коммуникации», — отметил Клинцевич.

РИА «Новости»

Единственный возможный вариант

Схожую точку зрения высказал и член Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, Медведев — очень ответственный человек. Джабаров убежден — все цели специальной военной операции будут действительно достигнуты. Демилитаризация и денацификация пройдут не только на территории Донбасса, а коснутся Украины.

«Это возможно лишь в том случае, когда киевский режим подпишет полную безоговорочную капитуляцию. Я поддерживаю слова Дмитрия Анатольевича», — отметил Джабаров.

По его мнению, руководство Украины не свободно в своих решениях и будет держаться ровно до тех пор, пока «его кормят».

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