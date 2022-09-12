ВСУ начали готовить масштабное наступление в районе ЗАЭС — Рогов | 360°

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ВСУ начали готовить масштабное наступление в районе ЗАЭС — Рогов

Член ВГА Рогов: США и Великобритания координируют подготовку наступления ВСУ в районе ЗАЭС

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Украинские войска готовят большое наступление в районе ЗАЭС и переправ, заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его данным, ВСУ занимаются переброской артиллерийских установок, большого количества тяжелых орудий, гаубиц М777 и РСЗО HIMARS.

Рогов уточнил, что наступление, судя по данным разведки, готовят в районе атомной станции, переправ и немного восточнее ЗАЭС, написал ТАСС.

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Координируют военные действия ВСУ на линии боевого соприкосновения в Запорожской области Великобритания и США, добавил он.

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В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. В это время ВСУ попытались совершить провокацию и захватить станцию, но эти попытки пресекли российские военные.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что начал консультации с российской и украинской сторонами по поводу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Обстрелы ЗАЭС, отметил он, продолжаются, что угрожает реакторам и помещениям для хранения отработанного топлива.

ВСУ

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