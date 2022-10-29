Попавшие под атаку БПЛА корабли в Севастополе участвовали в создании зернового коридора | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 13:58 Попавшие под атаку БПЛА корабли в Севастополе участвовали в создании зернового коридора Минобороны: ВСУ атаковали корабли, задействованные в организации зернового коридора РИА "Новости"

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Украинские боевики ударили беспилотными летательными аппаратами по российским кораблям в Севастополе. Военные суда задействовали в организации безопасности зернового коридора, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Корабли Черноморского флота, подвергшиеся террористической атаке, задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора по вывозу продукции сельского хозяйства из украинских портов», — сообщили в ведомстве.

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Минобороны отметило, что всего националисты в ходе атаки использовали семь автономных морских беспилотных аппаратов и девять беспилотных летательных аппаратов, сообщила kp.ru.

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Сотрудники оборонного ведомства выяснили, что за организацией акта терроризма стояли британские специалисты, дислоцированные в городе Очаков Николаевской области.

Об атаке беспилотников на военные корабли в бухте Севастополя стало известно утром 29 октября. Глава города Михаил Развожаев назвал атаку самой массированной после начала спецоперации.