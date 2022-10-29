Власти Севастополя назвали последнюю атаку БПЛА самой массированной после начала СВО | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 13:16 Власти Севастополя назвали последнюю атаку БПЛА самой массированной после начала СВО Глава Севастополя Развожаев: атака БПЛА 29 октября стала самой массированной с начала СВО РИА "Новости"

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Попытка украинских националистов атаковать беспилотными летательными аппаратами военные объекты Черноморского флота в Севастополе стала самой масштабной после начала специальной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил глава субъекта Михаил Развожаев.

«После начала специальной операции это самая массированная атака ВСУ», — заявил он.

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По словам Развожаева, противник намеренно попытался ударить по отечественной морской военной инфраструктуре, однако системы противовоздушной обороны своевременно отработали по воздушным целям.

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Об атаке украинских боевиков в Севастополе стало известно известно утром 29 октября, писал kp.ru. Развожаев уточнял, что ни один из беспилотников противника не достиг своей цели. В акватории российские военные также уничтожили надводный беспилотный летательный аппарат.

Черноморский флот атаковали дроны в Севастопольской бухте. Правительство Севастополя сообщало о ее временном перекрытии, паромы прекратили движение.