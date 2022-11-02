Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию | 360°

Власть 02 ноября 2022, 18:05 Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию Президент РФ Путин: страна не будет препятствовать поставкам зерновых с Украины в Турцию РИА "Новости"

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Россия не будет препятствовать поставками зерновых с территории Украины в Турцию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщили на сайте Кремля.

Он отметил, что у страны нет сомнений относительно позиции Турции. Президент подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничать с республикой.

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«Мы не будем препятствовать и в будущем в любом случае поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия Президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран», — сказал Путин.

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Президент подтвердил, что Украина пообещала не использовать зерновой коридор для военных целей. Он также отметил, что Россия сохраняет за собой право выхода из зерновой сделки, если киевские власти не выполнят данных обещаний.

Сегодня в Минобороны заявили, что страна возобновила свое участие в продовольственной сделке, так как Украина дала письменные гарантии безопасности гумкоридора для провоза зерна в Черном море. На прошлой неделе Россия заявила о приостановке участие в зерновом соглашении после диверсий в Севастополе. Украинские боевики под руководством британских специалистов пытались совершить диверсии с Черноморским флотом и гражданскими судами, которые отвечали за безопасность провоза зерна.