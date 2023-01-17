Эксклюзив 17 января 2023, 16:57 Россия меняет расклад сил в зоне СВО Публицист Новоселов заявил, что помощь Запада не спасет ВСУ от грядущего провала РИА «Новости»

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Успехи российской армии под Артемовском и в Соледаре серьезно деморализовали ВСУ. Бойцы украинской армии продолжают надеяться на помощь Запада и поставки техники, однако они будут не в силах переломить ход спецоперации. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» рассказал публицист Иван Новоселов.

Далее — прямая речь.

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Помощь Запада — не панацея

Российское продвижение в районе Соледара и Артемовска противоречит украинским историям о «неудержимом наступлении» и разрушает созданный Украиной образ в глазах коллективного Запада. Реальные достижения — лучшее средство против лживых историй. В действительности же, невзирая на все «победы в интернете», Украина не выиграла и одного сражения и не взяла с боем ни одного города.

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Российская спецоперация успешно решает задачу демилитаризации Украины. Отчаянные попытки ВСУ удержать безнадежные позиции приводят к огромным потерям живой силы и техники.

Артемовск и Соледар — укрепленные города на одной из последних оборонительных линий Украины в Донбассе. Падение этой линии откроет России путь к освобождению всего Донбасса. Поэтому у киевского режима нет особого выбора, и он продолжает посылать в котел деморализованные и плохо обученные войска.

Они ждут западной помощи и надеются, что она изменит баланс сил, но западная военная помощь — не панацея.

Сложности для ВСУ

Запад действительно объявил о планах отправки на Украину основных боевых танков, в том числе Challenger 2 и Leopard 2. Однако они используют несовместимые боеприпасы и требуют дополнительного члена экипажа (заряжающего), что увеличивает требования к обучению ВСУ.

Разнородность отправляемого Западом оружия создает для ВСУ сложности, причем никаких заметных преимуществ оно не дает. Танки и другая техника поставляются в небольших количествах, и новые поставки даже не компенсируют украинские потери.

Более того, западные боевые танки продемонстрировали уязвимость перед российским противотанковым вооружением даже в идеальных условиях. Под управлением плохо обученных и дезорганизованных сил противника они превратятся в легкую мишень.

Сломанный хребет ВСУ

ВСУ будут воевать без достаточного количества артиллерии и без воздушной поддержки против группировки ВС РФ, которая нарастила численность и постоянно получает новое вооружение и технику.

Киевская пропаганда продолжает распространять фейки, но свои потери они скрывать уже не могут. Энтузиазма у них сильно поубавилось.

Что будет дальше? Западные спонсоры продолжат подталкивать киевский режим к дальнейшему наступлению и будут требовать результатов. Однако Киев уже вряд ли способен на серьезные наступательные действия.

Потери в Артемовске и Соледаре переломили хребет ВСУ и деморализовали противника.

Иностранные наемники выступают в качестве инструкторов и координаторов, но они не горят желанием погибать за Украину, так что ВСУ уже приходится хватать случайных людей на улицах, чтобы хоть как-то восполнить потери. Более того, наступательные операции приведут к новым потерям, а восполнить их будет уже сложновато.

Сейчас у Киева есть выбор между несколькими плохими вариантами. Они могут и дальше пытаться удержать Артемовск, отправляя в мясорубку все новые и новые подкрепления. Они могут отступить на следующую линию обороны и бросить все силы на ее удержание. Или же они могут отступить, оставить на защиту минимум сил, а остальные бросить в наступление.

Конечно, у них есть еще один выбор — вернуться к переговорам без предварительных условий. Этот выбор был бы самым разумным, но разумность — это не про режим Зеленского.