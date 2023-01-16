Эксклюзив 16 января 2023, 23:43 Российские войска укрепляют оборону. После освобождения Соледара дело за Артемовском Политолог Михайлов: после освобождения Соледара российские войска укрепляют оборону РИА «Новости»

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Российские военные в ходе спецоперации уничтожили большое количество гаубиц ВСУ. Активное применение украинской армией этого вида вооружений не говорит о смене противником тактики ведения боевых действий. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов специально для «360» разобрал брифинг Минобороны России от 16 января.

Далее — его прямая речь.

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Результат контрбатарейной борьбы

Очередной брифинг Минобороны показал <…> большое уничтожение вражеской техники. Особенно отмечается, что сегодня уничтожено достаточно много такого вида вооружения, как гаубицы. <…> Изменилась ли тактика украинской армии, почему именно уничтожено столько гаубиц, немного ракетных систем залпового огня и так далее? Я думаю, что это просто контрбатарейная работа и не стоит задумываться о том, что тактика у Украины изменилась.

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Гаубицы — дальнобойное вооружение, очень сильное. Оно имеет как свои плюсы, так и минусы. Уничтожение такого большого количества гаубиц именно сегодня говорит всего лишь о том, что их обнаружили и хорошо отработали. Западного вооружения — систем залпового огня HIMARS и другого — осталось малое количество. Сегодня уничтожили опять американские гаубицы и несколько видов советско-российских боевых орудий.

Вряд ли украинская армия сменила тактику. У нее тактика одна: из дальнобойного оружия бить по мирному населению. Удары как были, так и остаются по Донецку. И чем быстрее мы уничтожим дальнобойное оружие в виде гаубиц и иных видов вооружения, тем быстрее население Донбасса перестанет страдать, именно мирное население.

Прорыв обороны ВСУ

Как пойдут и как идут российские войска в наступление после освобождения Соледара? Пока это не отмечено. Наши войска, наоборот, укрепляют оборону, где-то закрепляются, где-то проводят контрудары. И после Соледара идет Артемовск, <…> и важный пункт перед Артемовском опять же освобожден вагнеровцами, ребятами-штурмовиками — поселок Клещеево.

РИА «Новости»

Освобожден и очень важный поселок городского типа Соль. Он находится между Артемовском и Северском, то есть между двумя крупными узлами сопротивления, узлами обороны украинских военных. Это важнейшее взятие, которое позволяет проводить дальнейшее наступление.

Чего-то мощного в виде наступления по всем фронтам пока не отмечается. Думаю, что мы готовимся. Идет и укрепление оборонительных позиций по всей линии боевого соприкосновения. Полагаю, в ближайшее время мы увидим более серьезные наступательные действия.

А сейчас пока идет прорыв обороны на Донецком направлении, и достаточно успешный. Сложно ожидать [того, что] позавчера — Соледар, завтра — Артемовск <…>. Такого не будет, конечно же, это возможно только в случае полного прорыва выстроенной за восемь лет оборонительной линии украинских военных или их массового бегства. Пока украинские военные закрепляются в том же Артемовске, все равно каким-то образом получая подкрепление, тяжело, но получая, и готовятся к обороне.

РИА «Новости»

Украинские СМИ говорят о поступающей информации о якобы готовящемся отводе войск. Я не знаю, это информационные уловки или действительно так и будет — время покажет. Пока, как мы видим, ВСУ сражаются и не сдаются. Только после того, как [происходит] безысходная ситуация, они либо гибнут, либо попадают в плен. Это стоит признать. Особенно под Артемовском.

В ближайшее время мы увидим, конечно же, развитие событий, и не будем торопиться. Нам важно сделать все качественно и выполнить задачи, поставленные президентом, а не бить в лоб и терять массу людей.