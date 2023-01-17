17 января 2023, 09:12
Некого мобилизовать. Военный объяснил наплыв наемников на Украине
Командир группы «Викинг» объяснил большое число наемников в ВСУ нехваткой мобилизованных
Вооруженные силы Украины привлекли большое количество иностранных наемников, потому что почти исчерпали собственный мобилизационный ресурс. В стране осталось всего 500 тысяч потенциальных бойцов, рассказал РИА «Новости» командир группы «Викинг».
«У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек», — сказал он.
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Военный сравнил Украину с полигоном, на который съезжаются наемники, оформляют контракт и официально получают зарплату. Большинство из них, по его словам, погибают. Он связал это в том числе с низкой мотивацией — если граждане своей страны сражаются за родину и безопасность в будущем, то наемники за деньги.
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Ранее украинский военнопленный рассказал, что в Соледаре сражались не только поляки, но и американцы. Они служили в составе штурмовых подразделений и стреляли из винтовок производства США. Наемники, по словам бывшего бойца ВСУ, относились к мобилизованным с пренебрежением и в случае опасности бросали их.
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