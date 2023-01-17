Спецоперация 17 января 2023, 15:21 Россия будет действовать на опережение. Помощь Запада не изменит ход СВО Военный эксперт Дандыкин заявил, что украинские мосты не выдержат натовских танков Pixabay

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Страны НАТО пообещали помочь ВСУ танками и бронетехникой, пусть и не в том количестве, на которое рассчитывала Украина. Качество тоже хромает: многие боевые машины были выпущены в 60-х годах прошлого века, некоторые просто не на ходу. Чинить капризную западную технику украинцам негде. Впрочем, даже новейшие и исправные зарубежные подарки не спасут украинскую армию от разгрома.

НАТО собирает помощь для ВСУ

Западные аналитики уверены, что для контрнаступления украинской армии нужно передать не менее сотни боевых танков. Для НАТО это вполне реально: у 13 стран — участниц Альянса есть более 2300 танков Leopard 2, хотя далеко не все они в рабочем состоянии.

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Британия уже пообещала передать ВСУ 14 танков Challenger 2, а также 100 единиц бронетехники, в том числе и БТР Bulldog, десятки беспилотных летательных аппаратов, управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

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Польша пообещала украинцам 14 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст разрешение на их передачу. Немцы же, в свою очередь, санкционировали поставку 40 боевых машин пехоты Marder.

Аппетиты Украины растут

Отвечая на дружескую помощь, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его стране мало всего перечисленного вооружения. В эфире телеканала Sky News дипломат потребовал также передать ВСУ танки Abrams.

«Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем-то, с чем мы можем выйти сейчас. Поэтому танки Challenger, Abrams и Leopard, которых в избытке в Европе, — это то, что надо», — сказал украинский посол.

Ранее Пристайко уже отличался странными требованиями. В августе 2022 года дипломат заявил, что Российская Федерация обязана вернуть Украине как минимум треть зарубежного имущества бывшего СССР.

Помощь техникой прошлого века

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин пояснил «360», что для контрнаступления Украине нужна авиация, которой у страны уже практически нет. Также необходима артиллерия — российская армия ее активно уничтожает, у уцелевших гаубиц стволы быстро изнашиваются и выходят из строя.

Кроме того, ВСУ нужны самоходные артиллерийские установки, помимо буксируемых — они тоже уже выходят из строя, включая французские, чешские и польские. А БТР М113 — это вообще «детище 60-х годов прошлого века», отметил военный эксперт.

«Хотя боевую машину пехоты M2 Bradley и называют „убийцей танков“, на всякий Bradley есть „Охотник“. У него есть слабые места, а у нас — такие ребята, которые будут его подбивать. БМП Marder? Я его еще в училище изучал, в 70-е годы», — сказал Дандыкин.

Танки ВСУ разбиты

Российские военные редко подбивают танки ВСУ: их просто-напросто нет, пояснил Дандыкин. Поляки передали Украине несколько сотен еще советских танков Т-72, но все они были уничтожены. Поэтому сотни натовских танков украинской армии явно будет мало.

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«Вообще, сейчас другая методика использования танков: они уже не наступают, а занимаются контрбатарейной борьбой — вот затевают „карусель“, стреляют с закрытых позиций. И наши танки Т-90М „Прорыв“ очень себя хорошо показывают», — пояснил военный эксперт.

Обещанный НАТО Challenger — не лучший танк, уточнил Дандыкин. Он громоздкий, тяжелый — более 60 тонн. Не всякий украинский мост выдержит такую нагрузку. В то время как российский основной боевой танк весит лишь 48 тонн.

Российский танк Т-90М на выставке вооружений Russian Expo Arms / Викимедиа

Контрнаступлению ВСУ не быть

Дандыкин отметил, что контрнаступление украинской армии пока очень маловероятно. Сейчас они затевают оборону на Запорожском направлении. Рискнуть форсировать Днепр в районе Херсона будет откровенным самоубийством.

«Наши наступают там в районе Сватова. Самое главное — это Донецкое направление. Сейчас формируется котел в районе Артемовска — кстати, первый с начала СВО. Если ВСУ не уйдут в течение нескольких дней, они попадут в полное окружение, безо всякой возможности отступить», — пояснил военный эксперт.

Он уточнил, что только в боях за Соледар украинская армия потеряла порядка 15 тысяч военных. Даже новая экстренная волна мобилизации не спасет положение: людей еще нужно обучить работать с военной техникой, то есть потратить драгоценное время.

Но даже если НАТО передаст сотню танков, это не спасет ВСУ. Это как бутерброд: можно всю банку икры на один кусок хлеба намазать, а можно мелким слоем растереть. Ведь линия фронта — почти 900 километров! И что дальше — один танк на 10 километров? Василий Дандыкин капитан I ранга запаса, военный эксперт

По словам военного эксперта, в нынешнюю пятницу, 20 января, на натовской базе Ramstein будут решать, что делать. Запад ждет от ВСУ победы, а она не получается. Украинцы наверняка попросят еще и боевые вертолеты — Apache или какие-нибудь еще.

Модернизированный боевой вертолет Apache ВВС Нидерландов / Telegram

«Даст ли им НАТО вооружение — не знаю. У бундесвера своего нет толком, снарядов ВСУ тратят за день столько, говорят, сколько американцы производят за месяц. Мы же сосредотачиваемся и наступаем. Leopard и другое зверье не помогут, наши ребята с ними разберутся», — сказал Дандыкин.

Бить по каналам поставок оружия

Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал, что сейчас многие обсуждают, какое количество боевых машин — танков, бронетранспортеров, БМП — западные страны могут решиться передать для поддержки ВСУ.

По словам Михайлова, увеличение объема помощи для украинской армии приведет к тому, что Россия предпримет кардинальные решения по уничтожению железнодорожных путей сообщения Украины и любых других возможностей доставки западного вооружения.

Американские боевые машины пехоты Bradley на ж/д станции в Литве / РИА «Новости»

«Такой колоссальный удар в принципе ввергнет Украину в полный блэкаут. И если Запад решится поставлять какие-то боевые машины, то они смогут прибыть только своим ходом. Соответственно, мы это воспримем уже как прямую конфронтацию», — сказал политолог.

Военную технику для ВСУ доставляют по-разному, и России пора взять это под контроль и уничтожить любые пути доставки, отметил Михайлов. Тогда ожидания перелома в СВО в сторону Украины никто не примет всерьез.

Думаю, что 100 единиц танков для Украины набрать можно, однако это абсолютно не изменит ситуацию. И 200 танков не изменит. Потому что мы готовы к этому. А западная техника в руках украинцев, на мой взгляд, пробудет недолго. Евгений Михайлов специалист по межнациональным конфликтам

Политолог отметил, что бойцы ВСУ смогут освоить натовские танки, но они чрезвычайно чутки к поломкам. На Украине же не осталось ремонтных баз даже для вооружения советского образца. Чинить западную технику, которая выходит из строя, в разы быстрее, просто негде.

«Я не вижу угроз в том, что сейчас Запад санкционировал поставки боевых танков. Мы их уже достаточно уничтожили и продолжаем это делать. Каждый день говорят: уничтожен десяток боевых машин, гаубиц», — напомнил Михайлов.

Россия действует на опережение

Политолог назвал Украину полигоном для утилизации иностранной военной техники. И хотя сегодня развернулись военно-промышленные комплексы США и Европы, они опоздали. Ведь Запад был уверен в скором развале Российской Федерации.

Они долгие годы не рассчитывали на то, что Россия поднимется с колен, думали, что наша страна не готова к ведению боевых действий и отстаиванию собственных национальных интересов. Теперь они увидели, что мы — готовы! Евгений Михайлов специалист по межнациональным конфликтам

По словам политолога, все потуги западных стран нужно нивелировать оперативным принятием решений российским руководством и скоростью продвижения российских войск. И сколько бы Запад ни пытался поставить техники, Россия будет действовать на опережение.