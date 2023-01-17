17 января 2023, 10:44
Российские военные полностью освободили Соледар
Штаб теробороны ДНР подтвердил полное освобождение Соледара российскими военными
Российские военные полностью освободили от националистов город Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
«Российские войска полностью освободили Соледар на территории Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении штаба.
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В течение прошлых суток националисты обстреливали населенные пункты ДНР из ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, а также из реактивных систем залпового огня.
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Всего под огнем оказались семь населенных пунктов республики, повреждения получили пять объектов гражданской инфраструктуры и четыре домостроения.
Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» предположил, что после освобождения Соледара российские войска отправятся по направлению к Артемовску, который также находится под контролем ВСУ.
Ранее появилось видео из зоны активных боевых действий под Артемовском.
Минобороны РФ
ДНР
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