Спецоперация 17 января 2023, 08:17 ВСУ начали возводить линию обороны в Запорожской области Рогов: ВСУ стали возводить линию обороны в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военные стали возводить фортификационную линию в Запорожской области. Так они готовятся оборонять подконтрольную киевскому режиму часть региона. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, недавно Украина готовилась к наступлению, но теперь ее тактика изменилась.

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«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне. Они в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года», — сказал он.

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Рогов отметил, что украинские бойцы возводят несколько линий обороны, в том числе и в пригороде Запорожья. Область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Однако Украина не согласна с таким положением дел и продолжает атаковать территорию.