Мир 12 декабря 2023, 23:21 Последняя мольба о помощи. Зеленский попытался вывести конгресс США из паралича Еconomist: Зеленский приехал в США с последней мольбой о помощи President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с американским лидером Джо Байденом в отчаянной попытке вывести конгресс из паралича и выбить у него деньги до того, как тот уйдет на каникулы. Однако конгрессмены все меньше готовы обсуждать этот вопрос — они уже не стесняются сравнивать Зеленского с «нищим на паперти».

Зеленский вернется ни с чем

Украинский лидер выступил в военной академии в Вашингтоне, где говорил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме» по поводу военной поддержки ВСУ. Он также раскритиковал конгресс за проволочки в согласовании помощи.

Реклама

«Они (власти России — прим. ред.) видят, что их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы», — заявил Зеленский.

На встрече с сенаторами президент Украины пытался разубедить участников встречи в том, что коррупция в стране остается серьезной проблемой и служит причиной не предоставлять новый пакет помощи, сообщил телеканал CNN.

Зеленскому еще предстоит встретиться с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую военную помощь украинским властям. Также президент Украины должен провести переговоры со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, который в прошлом году выступал против поддержки ВСУ.

Выделение средств на помощь Украине зависит от республиканцев, которые требуют от Белого дома сначала решить проблему мигрантов, прорывающихся через американские границы. Только после этого они согласятся рассмотреть вопрос поддержки украинских властей. Поэтому пока все идет к тому, что Зеленский и его чиновники поедут на родину с охапкой американских пожеланий «сражаться с Россией до последнего бойца».

Freepik

Реакция на визит Зеленского за рубежом

В понедельник президент Украины выступил перед военнослужащими и выразил надежду, что ВСУ могут рассчитывать на продолжение военной помощи со стороны США, сообщил шведский телеканал SVT.

«Зеленский встанет на колени. <…> Эта поездка была запланирована в очень сжатые сроки, и я думаю, что он, возможно, отправится домой немного разочарованный», — заявил журналист Фуад Юсефи, комментируя визит Зеленского в Вашингтон.

Издание Еconomist напомнило, что ослабление поддержки Украины Западом совпадает с ростом внутренних проблем. Речь идет о провале контрнаступления ВСУ, экономическом давлении и политических расколах. Поэтому Зеленский приехал в Вашингтон с последней мольбой о помощи в попытках вывести конгресс «из паралича».

Журналисты отметили, что встреча президентов Украины и США должна продемонстрировать «непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке украинского народа».

Но Белый дом знает, что сила кошелька принадлежит конгрессу, чья приверженность Украине более шатка, чем когда-либо. Еconomist

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире Fox News назвал поездку Зеленского в Вашингтон «позорным фарсом».

«Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американские налогоплательщики, отдали ему еще 61 миллиард долларов», — заявил он.

Сенатор также добавил, что поездка Зеленского в США — «нелепость, продуманная для оказания давления». Визит политика организовали, чтобы республиканцы предоставили Украине очередной карт-бланш. Если бы Зеленский был умным, он сам оказал бы давление на Байдена, подчеркнул Вэнс.

Unsplash

Если в ближайшее время конгресс не одобрит запрос Белого дома, Украина останется без финансирования со стороны США. Такая перспектива вызвала панику у Зеленского.

«Осталось всего несколько дней до того, как американское финансирование Украины полностью прекратится. Президент Зеленский в панике — Путин наблюдает», — заявил корреспондент Sky News Марк Стоун.

Он напомнил, что Зеленский приезжал в США почти три месяца назад и также просил помощи. Украинский лидер вернулся спустя 11 недель, так как его слова не восприняли всерьез, отметил журналист. Конгресс еще не одобрил новый транш, а деньги закончатся уже через пару недель.

Как отреагировали в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что во время визита в Вашингтон украинский лидер в очередной раз упрашивал американцев выделить его стране дополнительное финансирование. Зеленский прибыл в США для того, чтобы позаботиться о своем дальнейшем выживании и «шаромыжничать с протянутой рукой».

Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Она допустила, что если США все-таки решат выделить пакет помощи ВСУ, эти средства уйдут в карманы украинских чиновников. При этом без американской поддержки Зеленский не сможет долго продержаться у власти, заключила Захарова.

Eric Lalmand / Belga News Agency / Global Look Press

Политолог Евгений Михайлов отметил, что президент Украины продолжает соблюдать традицию, выпрашивая деньги у западных партнеров в обмен на обещания.

«В Америке уже есть понимание, что Украине наступает конец, и сейчас все эти потуги Байдена — они направлены на то, чтобы показать номинально поддержку Украине», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что любое вложение в Украину идет в минус не только американскому политическому режиму, но и экономике. В США не случайно появляются вбросы СМИ о том, что Украина фактически пала. Зеленский вряд ли получит от американцев то, что хочет, заключил политолог.