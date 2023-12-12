Мир 12 декабря 2023, 07:29 Американский сенатор назвал «позорным фарсом» визит Зеленского в США Сенатор Вэнс назвал позором визит Зеленского в США ради получения помощи Shawn Thew - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США — «позорный фарс». Такое мнение в эфире Fox News выразил сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

«Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американские налогоплательщики, отдали ему еще 61 миллиард долларов», — высказался он.

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По мнению сенатора, поездка Зеленского в Соединенные Штаты — «нелепость, продуманная для оказания давления». Как отметил Вэнс, визит политика организовали, чтобы республиканцы предоставили Украине очередной карт-бланш. Если бы Зеленский был умным, подчеркнул сенатор, он сам оказал бы давление на президента США Джо Байдена.

«Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь», — констатировал он.

Вэнс назвал президента Украины недостойной для восхищения фигурой, которая приезжает в Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков.

В ходе своего выступления в Вашингтоне Зеленский раскритиковал конгресс за то, что сенаторы не могут согласовать оказание очередной помощи республике. Также он снова начал выпрашивать оружие.