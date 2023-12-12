12 декабря 2023, 00:22
Зеленский в Вашингтоне раскритиковал конгресс и снова попросил оружие
Зеленский в США раскритиковал конгресс за проволочки и снова попросил оружие
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в военной академии в Вашингтоне раскритиковал конгресс за проволочки в согласовании помощи и снова начал выпрашивать оружие. Об этом написало РИА «Новости».
«Они (власти России — прим. ред.) видят, что их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы», — заявил Зеленский на первом публичном выступлении в рамках визита в США.
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В военной академии украинский президент говорил о «неразрешенных вопросах на Капитолийском холме» по вопросу военной помощи ВСУ. Зеленский отметил, что системы ПВО Patriot, средства РЭБ, беспилотники и истребители помогут украинской армии «продвинуться на земле».
Президент Украины может остаться без поддержки США и Евросоюза к концу текущей недели. Эти два самых важных союзника могут отказаться от возобновления финансовой помощи Украине.
США
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