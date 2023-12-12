Мир 12 декабря 2023, 13:33 «Зеленский в панике — Путин наблюдает». Украину предупредили о полном прекращении помощи США Sky News: перспектива остаться без помощи США ввергла Зеленского в панику Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Если в ближайшее время конгресс не одобрит запрос Белого дома, Украина останется без финансирования США. Такая перспектива вызвала панику у президента Владимира Зеленского, сообщил корреспондент Sky News Марк Стоун.

«Осталось всего несколько дней до того, как американское финансирование Украины полностью прекратится. Президент Зеленский в панике — Путин наблюдает», — заявил он.

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Журналист напомнил, что политик приезжал в США почти три месяца назад и заявлял, что без финансирования Украина проиграет. По его мнению, Владимир Зеленский вернулся спустя 11 недель, потому что его слова не восприняли всерьез. Деньги закончатся через пару недель, но конгресс еще не одобрил новый транш.

Продолжить поставки помешали несколько причин, в том числе отсутствие прогресса на поле боя и политический тупик в США. Украина, по мнению Марка Стоуна, стала заложницей внутрипартийной борьбы на другом континенте. Обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, по его словам, тоже задвинуло украинский конфликт на второй план.

Член палаты представителей, республиканец Мэтт Гетц призвал склонить Владимира Зеленского к мирному соглашению с Россией. Он заявил, что США дали Украине достаточно денег.