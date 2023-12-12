Мир 12 декабря 2023, 16:40 Зеленского обвинили в «шаромыжничестве» в США Захарова: Зеленский во время визита в США попросит Белый дом спонсировать его Shawn Thew/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон будет в очередной раз упрашивать американское руководство выделить стране дополнительное финансирование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляцию брифинга провела пресс-служба ведомства.

По мнению дипломата, украинский лидер прилетел в США, чтобы позаботиться о своем дальнейшем выживании и «шаромыжничать с протянутой рукой». Она отметила, что украинский лидер попытается уговорить Белый дом сделать выбор в пользу Украины, а не американцев.

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«Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима», —указала Захарова.

Если США все-таки решат выделить ВСУ новый пакет помощи, то эти средства уйдут в карман украинским чиновникам, предположила дипломат. Официальный представитель МИД также подчеркнула, что без американской поддержки Зеленский не сможет долго продержаться у власти.

Ранее политолог Евгений Михайлов напомнил, что поездки на Запад с просьбами о финансировании уже давно стали традицией для украинского лидера. По мнению эксперта, США откажутся выделять Украине деньги, потому что в этом нет выгоды ни для американского политического режима, ни для экономики.