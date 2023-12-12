Эксклюзив 12 декабря 2023, 16:28 «Поехал шаромыжничать». Выклянчивание денег у Запада назвали традицией Зеленского Политолог Михайлов: выклянчивание денег у Запада стало традицией Зеленского Shawn Thew/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает соблюдать традицию, выпрашивая деньги у западных партнеров в обмен на обещания. На это в беседе с «360» указал политолог Евгений Михайлов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила во время брифинга, что Зеленский вновь отправился «шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон». По словам дипломата, президент Украины будет умолять западных хозяев не прекращать спонсирование.

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Действительно, сейчас Зеленский предпринимает максимум усилий, чтобы хоть кто-то дал ему денег, подтвердил Михайлов. Это происходит на фоне усиливающихся в США призывов прекратить или резко сократить помощь Украине, обратил внимание собеседник «360».

«Более того, это уже происходит — идут задержки по определенным направлениям, и Украина не получает того, чего она запрашивает», — отметил политолог.

РИА «Новости»

По его словам, для президента США Джо Байдена сложилась абсолютно катастрофичная ситуация. Американские конгрессмены от демократов и консерваторов не смогли договориться по вопросу помощи Украине и Израилю, поскольку потребовались деньги на укрепление границы с Мексикой, напомнил Михайлов.

Ситуация весьма плачевна для Киева, и поэтому сейчас у Зеленского один из немногих шансов хоть в чем-то убедить американский истеблишмент помочь Байдену. С другой стороны, мне кажется, в Америке уже есть понимание, что Украине наступает конец, и сейчас все эти потуги Байдена — они направлены на то, чтобы показать номинально поддержку Украине. Евгений Михайлов политолог

Caleb Perez / Unsplash

Недвусмысленный посыл Зеленскому от США

Даже если в Соединенных Штатах решат выделить те или иные средства Украине, помощи будут направлять как можно меньше, поскольку в США умеют считать деньги, предположил собеседник «360».

«Сейчас любое вложение в Украину идет в минус как американскому политическому режиму, так и экономике. На мой взгляд, США заработали все, что можно, сейчас идут сплошные имиджевые потери», — указал политолог.

По его словам, в Соединенных Штатах не случайно появляются вбросы СМИ, что Украина фактически пала. Примером политолог назвал большую рекламу CNN, в которой задались вопросом, куда пойдет Россия дальше.

«Это недвусмысленный посыл Зеленскому, что, хоть он и приедет просить денег, вряд ли он получит то, что он хочет. А шаромыжничать — это в его традициях. Правильно сказала Захарова, что поехал шаромыжничать, клянчить в очередной раз деньги, обещать, что Украина все отработает, и, опять же, обещать положить остатки своего народа за интересы западных партнеров», — подытожил Михайлов.