Илона Маска заметили в симпатиях к России. За этим может стоять попытка Трампа взять реванш | 360°

Мир 21 октября 2022, 20:21 Илона Маска заметили в симпатиях к России. За этим может стоять попытка Трампа взять реванш Профессор Качалов объяснил любовь Маска к России близостью выборов в США freepik

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В последнее время миллиардер Илон Маск начал проявлять странное внимание к России и проводимой ею спецоперации на Украине. Политики и экономисты поделились на два лагеря. Одни уверены, что основатель Tesla — образец независимости и стойкости, другие видят в этом заговор политических элит в преддверии выборов в США. Так кто же он?

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Загадочный Маск

Американский миллиардер Илон Маск не перестает удивлять мир своими заявлениями о России. К примеру, в начале октября он заявил о необходимости провести на территории Донбасса повторный референдум. Сама Украина, по его мнению, должна будет сохранять статус внеблокового государства. Чуть позже он заявил, что Крым имеет ключевое значение для безопасности России, а его потеря равносильна потере Гавайев и Перл-Харбора для Соединенных Штатов. Позже в Twitter основатель Tesla заявил, что конфликт на Украине закончится в том случае, если США убедят официальный Киев в невозможности вернуть назад Крым. Российская сторона отреагировала на заявления благосклонно, в отличие от украинской. Экс-посол страны Андрей Мельник даже обматерил Маска.

Вчера миллиардер вновь оказался в центре внимания всего мира. Илон Маск вступил в активную беседу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, который у себя в блоге пошутил по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В своем Twitter он поздравил салат-латук с победой над Трасс. Маск, в свою очередь, похвалил троллинг Медведева. Затем он спросил у зампреда Совбеза, как у России обстоят дела в Артемовске (переименован Украиной в рамках декоммунизации в Бахмут).

Twitter Twitter Twitter

Реакция Медведева не заставила себя долго ждать. Почти сразу он пригласил миллиардера в Россию.

«Увидимся в Москве на День Победы», — написал он.

Одним из последних высказываний Маска стало его суждение касаемо личности президента РФ Владимира Путина. Основатель Tesla усомнился, что следующий лидер страны будет более лоялен к Западу

«Те, кто хотят сместить Путина, пребывают в заблуждении, что тот, кто его заменит, будет более расположен к миру и западной философии. Я считаю это маловероятным», — отметил Маск.

Человек бизнеса

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Нельзя забывать, что миллиардер и основатель Tesla, в первую очередь, является человеком бизнеса. Как правило, эти люди отличаются чувством собственной независимости. Им крайне важно иметь право делать то, что им хочется, отметил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Если у тебя много денег, ты делаешь, что хочешь, и посылаешь всех. Это говорит о силе и независимости характера Александр Разуваев Экономист

В случае, если на предстоящих выборах в США республиканская партия одержит победу, а следом — обрежет официальному Киеву финансирование, то Илон Маск попадет в тренд, уверен Разуваев. Долгое время он сам работал в частных компаниях и не стеснялся говорить то, что думал. Он также напомнил о фигуре бизнесмена, экс-гендиректора компаний НТВ и «Газпром-Медиа», американского гражданина из семьи российского происхождения Бориса Йордана.

«Он говорил, что думал. Вряд ли это нравилось властям при Ельцине. Недавно читал его текст для „Коммерсанта“ от 1998 года. Ну так, скажем, очень критичный к российской власти про дефолт и все, что потом случилось», — отметил он.

Люди из бизнеса, по его словам, обладают более независимым характером.

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Таки люди, как Маск, больше всего ценят личное мнение и зону комфорта. Это не то, что за ним стоят какие-то силовые структуры, и указывают, что делать. Александр Разуваев Экономист

Происки Трампа и борьба Севера и Юга

А вот профессор института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов придерживается иной точки зрения. По его словам, личность Илона Маска представляет собой бизнесмена «на надутых акциях». Стоит им «сдуться», от основателя Tesla ничего, кроме долгов, не останется, отметил профессор.

Либо человек реально сошел с ума, потому что он не имеет права говорить такие вещи, он тем самым рубит на корню бизнес, либо он используется как окно для вброса информации. Игорь Качалов Профессор

Рупор промышленной аристократии

Он не исключил, что по итогам выборов политика в США может поменяться: нынешнего президента Джо Байдена уберут, а США перестанут поддерживать Украину и повернутся лицом к России. При этом Качалов призвал не забывать, что Илон Маск и Дмитрий Медведев — люди из разных вселенных.

«Если только Медведев понимает, что за Маском стоит Трамп, а за ним — вся промышленная аристократия США, но в таком случае Маск — не предприниматель, а рупор всей промышленной аристократии. Нужно понимать что его слова как предпринимателя имеют вес в 0,1%», — предположил он.

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С начала активного вмешательства миллиардера в мировую политику прошло уже достаточно много времени, а реакция со стороны властей едва заметна. Это, в свою очередь, еще раз доказывает, что миллиардер

«Раз его не растоптали в пыль, это значит, что он озвучивает позицию неких кругов. В США борются две олигархических ветки — финансовый и промышленный капитал. Это положение дел у них фактически с гражданской войны Севера и Юга», — отметил профессор.

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Джо Байден, по словам Качалова, является ставленником финансового капитала. Экс-президент США Дональд Трамп, в свою очередь, представляет интересы промышленности.

«Можно сказать что война не прекращалась. Она перешла в другую плоскость. Сейчас мы видим ее обострение и она уже возвращается в горячую фазу» — отметил Качалов.

Илон Маск, живя на юге США, представляет интересы промышленного капитала, так как не имеет финансов, добавил он. Вопреки убеждениям, что основатель Tesla является богачом, на самом деле это не так.

«Все это — стоимость его акций, которые были раскручены пиаром и ожиданием. В этом плане его финансовый капитал может умереть за секунду, и тогда он будет должен миллиарды долларов.

Ответ один: или он сошел с ума и его сотрут в порошок, или мы имеем стадию предвыборной компании, и общество готовится к новому курсу. Игорь Качалов профессор

РИА "Новости"

Кроме того, профессор призвал обратить внимание на реакцию Джо Байдена. В то время как Илон Маск выступает с весьма необычными заявлениями, Белый Дом «изучает возможность привлечь его к ответственности». Качалов добавил, что после начала Россией спецоперации на Украине власти США ввели против нее санкции, и все международные компании покинули рынок.

«Сам Маск выплясывает уже несколько недель и только сейчас администрация начала изучать все. Раз он имеет возможность так говорить, значит, за его мнением стоят триллионы долларов», — подчеркнул он.

Кем на самом деле окажется Илон Маск — миллиардером, умеющим отстоять собственное мнение или пешкой американских элит, покажет время. А пока всему миру остается только набраться терпения.