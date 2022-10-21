США убедят Украину в невозможности вернуть Крым — Маск | 360°

Мир 21 октября 2022, 01:10 США убедят Украину в невозможности вернуть Крым — Маск Илон Маск: конфликт на Украине закончится, когда США убедят Украину оставить Крым России YouTube

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Американский предприниматель Илон Маск считает, что конфликт на Украине закончится, когда США убедят Украину в невозможности вернуть Крым. Об этом он написал в Twitter.

Владелец Tesla ответил на вопрос другого пользователя. Тот предложил читателям проголосовать за самый вероятный исход конфликта России и Украины. Первый вариант — «вечная война». При втором варианте происходит ядерная катастрофа, а именно «Россия использует ядерное оружие для защиты Крыма». Третий вариант, который выбрал Илон Маск, — «компромисс». Согласно его условиям, США скажут Украине, что она не сможет вернуть себе Крым.

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«В любом случае, наиболее вероятным исходом конфликта является компромисс, вопрос лишь в том, ценой скольких жизней и каких разрушений он будет достигнут», — сказал он.

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Ранее Маск заявил, что Крым имеет ключевое значение для безопасности России, его потеря равносильна потери Гавайев и Перл-Харбора для Соединенных Штатов.