Медведев пригласил Маска на День Победы в Москве после вопроса об Артемовске | 360°

Власть 21 октября 2022, 10:09 Медведев пригласил Маска на День Победы в Москве после вопроса об Артемовске Зампред Совбеза Медведев пригласил Илона Маска на День Победы в Москву flickr

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не оставил без ответа вопрос американского бизнесмена Илона Маска о ситуации на Артемовском направлении в Донбассе. Политик через Twitter пригласил основателя Space X на День Победы в Москву.

«Увидимся в Москве на День Победы», — написал Медведев.

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Зампред Совбеза РФ не оставил без внимания отставку британского премьера Лиз Трасс.

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«Пока-пока, поздравляю латук», — написал политик в Twitter.

Маск оценил чувство юмора Медведева и спросил, как у России «обстоят дела» в Бахмуте (Артемовске).

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак нелестно высказался о политиках и бизнесменах с Запада, которые призывают к миру не на условиях киевского режима. В частности, к миру призывал Маск. Он предложил Украине не вступать в НАТО, а Крым оставить России.