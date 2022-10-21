Илон Маск назвал шутку Медведева об отставке британского премьера хорошим троллингом | 360°

Власть 21 октября 2022, 06:41 Илон Маск назвал шутку Медведева об отставке британского премьера хорошим троллингом Бизнесмен Илон Маск похвалил шутку Дмитрия Медведева в Twitter об отставке Лиз Трасс flickr

Читать 360tv в

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил салат-латук с победой над объявившим об отставке премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter оценил эту шутку.

«Весьма хороший троллинг, если честно», — написал он в ответ на пост российского чиновника.

Реклама

Поводом для серии твитов стала акция британской газеты Daily Star. Зная о возможной отставке Лиз Трасс, она запустила онлайн-трансляцию — на стол поставили фото премьера и салат-латук. Букмекеры предложили сделать ставки на то, кто из них продержится дольше. После того, как она объявила об уходе с поста главы правительства и лидера консервативной партии, журналисты провозгласили салат-латук победителем.

Реклама

Дмитрий Медведев прокомментировал это на своей англоязычной странице в Twitter. Он отметил Лиз Трасс, попрощался с ней и поздравил салат-латук с победой.

Лиз Трасс пробыла премьер-министром 44 дня. Она сделала это после того, как 17 депутатов публично потребовали ее уйти в отставку. Преемником может стать Борис Джонсон или Риши Сунак.