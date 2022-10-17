Илон Маск рассказал всем о важности Крыма для России | 360°

Мир 17 октября 2022, 18:15 Илон Маск рассказал всем о важности Крыма для России Предприниматель Маск сравнил потерю Крыма для России с потерей Перл-Харбора для США РИА «Новости»

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Крым имеет ключевое значение для безопасности России, и его потеря равносильна потери Гавайев и Перл-Харбора для Соединенных Штатов. Об этом заявил основатель SpaceX предприниматель Илон Маск.

«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России», — написал он в Twitter.

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Он напомнил, что Крымский полуостров имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. Еще американский бизнесмен поделился мнением по поводу ядерного оружия и напомнил всем о нарастающей угрозе ядерной войны. По его словам, если НАТО нанесет урон российской армии, то Россия применит ядерное оружие, и «цивилизации придет конец».

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Ранее Илон Маск написал, что риск ядерной катастрофы сейчас максимально высок впервые за последние 60 лет. Он предложил мировому сообществу перестать целиться ядерным оружием друг в друга.