Маск усомнился в том, что следующий президент России будет более лоялен к Западу | 360°

Мир 21 октября 2022, 11:42 Маск усомнился в том, что следующий президент России будет более лоялен к Западу Глава Tesla Маск усомнился, что следующий президент России будет более лоялен к Западу flickr

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает маловероятным то, что следующий лидер России будет более лоялен к западной философии. Об этом американский предприниматель написал в своем Twitter.

«Те, кто хочет сместить Путина, пребывают в заблуждении, что тот, кто его заменит, будет более расположен к миру и западной философии, но я считаю это маловероятным», — отметил Маск.

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По его мнению, в Кремле не соревнуются «славные парни».

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В последнее время Илон Маск регулярно делает заявления, касающиеся международной обстановки. Большой ажиотаж вызвал озвученный им план мирного урегулирования ситуации на Украине. В частности, бизнесмен предложил признать Крым русским, а Украину оставить в нейтральном статусе. Российская сторона отреагировала на заявления благосклонно, в отличие от украинской. Экс-посол страны Андрей Мельник даже обматерил Маска.

На днях предприниматель развил мысль, сообщив, что Крым играет ключевую роль в обеспечении безопасности России, и потеря полуострова равносильна потере Перл-Харбора для Соединенных Штатов.