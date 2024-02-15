15 февраля 2024, 20:42
Политический сглаз. Как Путин хвалил Трампа c Байденом и чем это для них кончилось
Путин аннигилировал «российскую угрозу» в заявлениях Байдена и Трампа
Россия на многих уровнях повторяет который год: она никогда не вмешивалась в выборы президента Соединенных Штатов. Но в самой Америке жаждут «вмешать» Кремль в новую предвыборную гонку, которая, как ожидается, разразится между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Иначе трудно объяснить, почему местные СМИ так накинулись на недавнее высказывание Владимира Путина о его нынешнем коллеге в Овальном кабинете. Что президент говорил об обоих кандидатах в лидеры США и какими могут быть последствия для их политической карьеры, разбирался «360».
Путин — о Трампе. Трудности перевода
Будем откровенны. Трамп о Путине говорил значительно больше, громче и эмоциональнее, чем Путин о Трампе.
Огромный пласт политической программы республиканского «осушителя вашингтонского болота» базировался на том, что во время агитаций Дональд Трамп повторял, точно заведенный: «Путин назвал меня гением!»
Если поначалу этот тезис неслабо помог Трампу ответить на запрос энной части электората на сближение с вечным соперником за океаном, то потом он же сделал его мишенью для нападок со стороны демократов и по-ястребиному настроенных политиков, которые больше всего хотели бы рассориться с Москвой окончательно.
Но есть неувязочка. Президент России не называл Трампа гением.
Всему виной, как водится, не разобравшиеся в семантике переводчики: они неправильно перевели реплику Путина в адрес будущего американского коллеги. После большой пресс-конференции в декабре 2015 года, почти за год до выборов, российского лидера спросили о его мнении насчет планов Трампа углубить отношения с Москвой в случае победы.
«Он очень яркий человек, талантливый, без всяких сомнений. Не наше дело определять его достоинство, но он абсолютный лидер президентской гонки», — заявил Путин.
Слово «яркий» западные СМИ умудрились перевести как brilliant, что часто имеет в английском языке значение «очень умный». Потом это слово мутировало в «гениальный». Путину пришлось через некоторое время внести ясность.
Зачем вы все передергиваете? Вы посмотрите, что я сказал: я на ходу сказал, что Трамп — яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Но никаких других характеристик я ему не давал.
Владимир Путин
Президент, по его же словам, прекрасно осознавал, что конкурирующие партии используют российскую тему друг против друга. Поэтому в 2016 году вынужден был также отрицать, что Дональд Трамп каким-либо образом стал «фаворитом Кремля».
Путин тогда был уверен, что нарратив либеральных СМИ просто сформирован, чтобы сыграть на образе врага.
«Что касается самого господина Трампа — он выбрал свой способ достучаться до сердец избирателей. Он, конечно, ведет себя экстравагантно, мы все это видим. Но, я думаю, не так уж это все бессмысленно», — заметил глава государства.
Когда Трамп вступил в должность президента США, его российский коллега высказывался по-прежнему сдержанно — собственно, как и положено в такой ситуации.
Например, когда Путина спрашивали о встрече с Трампом на полях АТЭС, как тот себя вел, не проявлял ли агрессию или попытку навязать доминирование (у Трампа, поговаривают, есть привычка при публичных рукопожатиях ощутимо дергать руку партнера на себя), он ответил:
Президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог.
Владимир Путин
Но машину самых свободных медиа в мире было уже не остановить: как только Трамп одержал победу, его обвинили в неких связях с Россией, раскрутив так называемый рашагейт.
Неподтвержденные слухи о том, что Трамп аффилирован с Кремлем, закончились тем, что на следующих выборах во время дебатов Джо Байден назвал оппонента «щенком Путина».
Сам российский президент на это отреагировал сдержанно, заметив, что такие заявления демонстрируют низкую политическую культуру. Ну или ее отсутствие вовсе.
Путин — о Байдене. Когда похвала хуже критики
Прежде чем начать разговор о высказываниях Путина в адрес его нынешнего коллеги из США, надо вспомнить, какое колоссальное количество раз от президента и пресс-службы Кремля в публичное пространство уходил, как сейчас говорят, месседж: Москва готова работать с любым кандидатом в президенты. Выбор американского лидера, оценка его работы, определение тех или иных удач, провалов — забота американских граждан.
Джо Байден подобного правила по отношению к России почти не придерживался. Удивительно, как уверенно российский лидер присутствует в речах обоих президентов — и предыдущего, и действующего. Если бы в России именно на высшем уровне с такой же частотой упоминали коллег из-за океана, рано или поздно закрался бы вопрос: а свои проблемы у нас имеются, или уже все решили?
Байден не скупился на резкие, по всем меркам, слова в адрес Владимира Путина: называл его «убийцей», «военным преступником». Президент России по этому поводу вспомнил универсальный ответ, знакомый каждому с малых лет: кто обзывается, тот сам так называется.
Кроме того, глава Белого дома сладостно вспоминал, что лет 10 назад в лицо российскому лидеру говорил, что у того нет души. Путин, кстати, уклончиво прокомментировал эту историю Киру Симмонсу, журналисту телеканала NBC, в 2021 году. Президент сказал, что такого эпизода вообще не припомнил, и заметил, что у Байдена, вероятно, хорошая память.
Иронично.
Путин, будь он понесдержаннее, мог бы пуститься в ответные оскорбления, но он все-таки играет тоньше. Так, российский лидер дал Байдену аккуратную характеристику в том же интервью.
Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю свою сознательную жизнь в политике. Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне.
Владимир Путин
Сегодня обсуждение состояния здоровья 81-летнего Джо Байдена, который упорно собирается переизбираться, зашло настолько далеко, что по этому поводу объявляют срочные обращения к прессе. На фоне этого журналист Павел Зарубин спросил у Путина, кто лучше для России — Трамп или действующий глава США.
В ответ президент России подчеркнул: тема здоровья Байдена политизирована донельзя. И поделился впечатлениями от общения с ним.
«Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого в этом нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет — ну, а кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», — сказал Путин.
Интервью Зарубину оказалось уникальным с той точки зрения, что Путин, наконец, открыто ответил на вопрос, кого России было бы выгоднее видеть президентом США. Да, он повторил вышеуказанную дипломатическую мантру о том, что Москва готова работать с кем угодно, был бы он законно избран. Но впервые за долгое время российский лидер решил отдать кому-то предпочтение.
Даже не кому-то. А Байдену. Да, все верно: не Трампу, а Байдену.
«Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — заключил российский президент.
Только представьте, какое впечатление это произвело за океаном. Для американского истеблишмента похвала Путина — даже не похвала, а заявление, что для Москвы лучше, чтобы в Овальном кабинете еще года на четыре остался стареющий Джо Байден, — равносильна проклятию, сглазу и порче. Три в одном.
Первыми отреагировали, конечно, Трампы — старший и младший. Первый заявил, что это комплимент — значит, он, по сравнению с Байденом, был невыгодным для России, а это, по словам миллиардера, замечательно.
Его сын прямо написал: на Байдене Путин может играть, как на скрипке.
Получается, всего один комментарий Путина решил сразу несколько задач. Во-первых, он совершенно аннигилировал «российскую угрозу» в предвыборных заявлениях обоих кандидатов — теперь они оба, простите, «щенки Путина».
Отныне любые разговоры о том, как плохой Трамп оставит Зеленского без помощи, взаимоисключаются словами о том, что старенький Байден «подарит» Украину Путину. И вообще, украинский вопрос в контексте выборов президента США становится каким-то… странным.
Может, оно и к лучшем? Видит Бог, у Америки сейчас полно внутренних проблем.
Во-вторых, со стороны России это очень тонкая, но красноречивая демонстрация силы уважаемым зарубежным партнерам — силы мягкой, без малейшего бряцания каким-либо оружием.
В-третьих, это просто красиво.
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