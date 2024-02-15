Россия на многих уровнях повторяет который год: она никогда не вмешивалась в выборы президента Соединенных Штатов. Но в самой Америке жаждут «вмешать» Кремль в новую предвыборную гонку, которая, как ожидается, разразится между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Иначе трудно объяснить, почему местные СМИ так накинулись на недавнее высказывание Владимира Путина о его нынешнем коллеге в Овальном кабинете. Что президент говорил об обоих кандидатах в лидеры США и какими могут быть последствия для их политической карьеры, разбирался «360».

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Путин — о Трампе. Трудности перевода

Будем откровенны. Трамп о Путине говорил значительно больше, громче и эмоциональнее, чем Путин о Трампе.

Огромный пласт политической программы республиканского «осушителя вашингтонского болота» базировался на том, что во время агитаций Дональд Трамп повторял, точно заведенный: «Путин назвал меня гением!»

Если поначалу этот тезис неслабо помог Трампу ответить на запрос энной части электората на сближение с вечным соперником за океаном, то потом он же сделал его мишенью для нападок со стороны демократов и по-ястребиному настроенных политиков, которые больше всего хотели бы рассориться с Москвой окончательно.

Но есть неувязочка. Президент России не называл Трампа гением.

Kevin Dietsch — Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / Global Look Press

Всему виной, как водится, не разобравшиеся в семантике переводчики: они неправильно перевели реплику Путина в адрес будущего американского коллеги. После большой пресс-конференции в декабре 2015 года, почти за год до выборов, российского лидера спросили о его мнении насчет планов Трампа углубить отношения с Москвой в случае победы.

«Он очень яркий человек, талантливый, без всяких сомнений. Не наше дело определять его достоинство, но он абсолютный лидер президентской гонки», — заявил Путин.

Слово «яркий» западные СМИ умудрились перевести как brilliant, что часто имеет в английском языке значение «очень умный». Потом это слово мутировало в «гениальный». Путину пришлось через некоторое время внести ясность.

Зачем вы все передергиваете? Вы посмотрите, что я сказал: я на ходу сказал, что Трамп — яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Но никаких других характеристик я ему не давал. Владимир Путин

Президент, по его же словам, прекрасно осознавал, что конкурирующие партии используют российскую тему друг против друга. Поэтому в 2016 году вынужден был также отрицать, что Дональд Трамп каким-либо образом стал «фаворитом Кремля».

Путин тогда был уверен, что нарратив либеральных СМИ просто сформирован, чтобы сыграть на образе врага.

«Что касается самого господина Трампа — он выбрал свой способ достучаться до сердец избирателей. Он, конечно, ведет себя экстравагантно, мы все это видим. Но, я думаю, не так уж это все бессмысленно», — заметил глава государства.

Когда Трамп вступил в должность президента США, его российский коллега высказывался по-прежнему сдержанно — собственно, как и положено в такой ситуации.

Например, когда Путина спрашивали о встрече с Трампом на полях АТЭС, как тот себя вел, не проявлял ли агрессию или попытку навязать доминирование (у Трампа, поговаривают, есть привычка при публичных рукопожатиях ощутимо дергать руку партнера на себя), он ответил:

Президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог. Владимир Путин

Но машину самых свободных медиа в мире было уже не остановить: как только Трамп одержал победу, его обвинили в неких связях с Россией, раскрутив так называемый рашагейт.

Неподтвержденные слухи о том, что Трамп аффилирован с Кремлем, закончились тем, что на следующих выборах во время дебатов Джо Байден назвал оппонента «щенком Путина».

Сам российский президент на это отреагировал сдержанно, заметив, что такие заявления демонстрируют низкую политическую культуру. Ну или ее отсутствие вовсе.