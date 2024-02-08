08 февраля 2024, 22:28
Были здесь до Карлсона. Кто из американских журналистов интервьюировал Путина
Опубликован список американских журналистов, интервьюировавших Путина
Новость о том, что «беженец» с Fox News Такер Карлсон записал интервью с президентом России, всколыхнула журналистское сообщество. Многие на Западе пожаловались, что Кремль «не давал» им поговорить с Путиным. Дмитрий Песков на это заметил, что нет смысла общаться с людьми с непрошибаемо однобокой позицией. «360» пересмотрел предыдущие интервью Путина мейнстримным (подчеркнем это) американским СМИ и попытался понять: куда деваются высокие стандарты журналистов из США, когда дело касается России?
Телеканал NBC, журналистка Мегин Келли, 2017 год
Мегин Келли до NBC успела поработать, как и Такер Карлсон, на телеканале Fox News. Там она получила репутацию въедливой и довольно острой журналистки: на тот момент президент США Дональд Трамп обвинял ее в предвзятом отношении и вовсе отказался от дебатов на канале в 2016 году, пока их вела Мегин Келли.
В 2017-м американка стала одной из модераторов Петербургского экономического форума, там ей и довелось побеседовать с российским президентом.
Интервью с Владимиром Путиным должно было стать как раз дебютом Келли в сетке вещания NBC. Потому на выпады журналистка не скупилась.
Основная тема, которую она пыталась продавить, — так называемое вмешательство в выборы президента США. Было заметно, что Келли считала кибератаки на непогрешимую Демократическую партию упрямым фактом, более того — что виновата в этом Москва. По крайней мере, это было очевидно по формулировке вопросов.
Господин президент, вы несколько раз говорили о том, что Россия никак не вовлечена во вмешательство в президентские выборы, включая пленарное заседание ПМЭФ. Однако в США считают, есть такой консенсус, что вы это сделали. Есть 17 агентств в области безопасности, которые так утверждают, демократы, республиканцы, все комитеты, которые видели секретные материалы, говорят, что это так. Они что, все врут?
Мегин Келли
В ответ на это Путин терпеливо указывал, что конкретных прямых доказательств, будто какие-либо действия по склонению избирателей на сторону Трампа проводила именно Россия, не были представлены ни на одном из уровней контактов Москвы и Вашингтона.
«Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами — никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет — это вам лучше у него спросить. Думаю, он вам скажет, что он тоже уверен в этом, но, когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался», — сказал президент.
Он добавил, что Кремлю по большому счету все равно, кто именно находится в Овальном кабинете — основная политическая повестка от смены президента США не меняется.
Вторая тема, которую педалировала Мегин Келли в 2017 году, — это «рашагейт», обвинения Трампа в неких связях с российскими властями, оказавшими ему помощь в предвыборной кампании.
Снова формулировка вопроса, изобилующая «наверное», «как говорят» и прочими не вполне достоверными оборотами, преподносилась как неопровержимый факт.
«Я знаю, что, наверное, вы слышали, что там исследуют то, что Джаред Кушнер — родственник президента — с послом Кисляком, как говорят, в декабре обсуждал обратный канал коммуникаций между штабом Трампа и российским правительством. Было предложение со стороны Кушнера, что они могут это сделать в российском консульстве или посольстве, могут использовать российское оборудование для связи, чтобы такая связь имела место. И чтобы разведка США этого не слышала всего. Вы думаете, это хорошая идея?» — спрашивала журналистка.
По сути, это было предложение принять правила некой игры: Келли интересовалась, хорошая это идея или плохая, будто вся ситуация с Джаредом Кушнером и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком была доказанной.
Путину пришлось в очередной раз повторять: никаких предложений Кремлю не поступало, никаких связей ни с одним предвыборным штабом тоже никто не устанавливал.
Ближе к концу интервью Келли вовсе решила напомнить, какой видят Россию за рубежом и кем считают ее президента.
Многие американцы слышат имя «Владимир Путин». Они думают, что он управляет страной, которая погружена в коррупцию, страной, где журналистов, которые критически высказывают свою точку зрения, убивают, страной, где диссиденты могут оказаться в тюрьме, или еще что-то похуже. Тем, кто так думает, что бы вы могли сказать?
Мегин Келли
В ответ Путин резонно заметил, что наши — тогда еще — западные партнеры любят морализаторствовать и учить Россию жить, не замечая в собственной системе возмутительных проколов.
«Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах? Тем более что избирательный закон еще далек от совершенства в Соединенных Штатах. Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы?» — обратился к журналистке президент.
Нужно ли добавлять, что дома, в США, интервью Меган Келли оценили слабовато. Los Angeles Times в свое время написала, что для Путина вопросы NBC показались «детской игрой».
Телеканал NBC, журналистка Мегин Келли, 2018 год
Вероятно, надеясь на некий моральный реванш, Келли добилась интервью с Владимиром Путиным второй раз, в 2018 году.
Если в первый раз беседа проходила быстро, на полях ПМЭФ, теперь Келли выделили два дня. Съемки прошли в Москве и Калининграде, незадолго до выборов президента России.
Сходу Келли пыталась «раскрутить» собеседника на обсуждение новейших видов вооружений, представленных в послании к Совету Федерации: ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Тогда за рубежом многие решили, что эти виды оружия не более, чем фикция.
Но сегодня, например, «Кинжалы» разносят в щепки украинские заводы по производству военных дронов.
В Калининграде Келли постаралась вновь заговорить о вмешательстве Москвы в выборы в США, заявляя, что американские власти обвиняют в размещении в соцсетях протрамповской агитации россиян.
По мнению Запада, это автоматически сделало Россию виновной.
Почему вы допустили такую нападку на США?
Мегин Келли
Путин в ответ был вынужден несколько раз повторить: Россия первой, во время президентства Барака Обамы, предлагала подписать соглашение, подобное договорам о ядерном оружии, охватывающее киберпространство.
«Первая реакция администрации президента Обамы была отрицательной, а потом в конце, в самом уже конце его президентского срока, нам сказали: да, это интересно, давайте поговорим. Но опять все исчезло, куда‑то в болото утонуло. Ну давайте договоримся об этом, мы же не против», — заметил Путин.
Российский президент даже сделал Келли замечание, так как во время ответа на вопрос она перебивала собеседника.
К идее вмешательства России в американские выборы журналистка продолжала относиться как к свершившемуся факту, хотя доказательства по-прежнему никто не предоставлял.
Например, она пыталась убедить Путина, что он может начать расследование против обвиняемых в США частных лиц, подозреваемых во «вмешательстве», в обход всех логичных официальных процедур.
Забавнее всего был, пожалуй, вопрос Келли о том, не собирается ли Путин сбавлять обороты в работе — «все-таки» ему на тот момент было 65 лет.
(Знала бы она возраст следующего президента США…)
В том же 2018 году Мегин Келли уволили с NBC — в своей утренней программе она умудрилась пожаловаться, что несчастные белые американцы не могут без осуждения использовать «блэкфейс» — грим, карикатурно изображающий чернокожих.
Телеканал Fox News, журналист Крис Уоллес, 2018 год
Крис Уоллес получил возможность провести интервью с Путиным во время саммита Россия — США в Хельсинки, где российский президент встречался с Дональдом Трампом.
И снова интерес американского журналиста был сконцентрирован на вопросе «вмешательства». Помешательство вокруг вмешательства какое-то.
Так, Уоллес настаивал, что обвинений в адрес нескольких россиян, якобы причастных ко взлому серверов Демократической партии, достаточно, чтобы Россия должна была осудить этих же людей. По определению, видимо.
Уоллес удивлялся, почему Дональд Трамп после встречи с Путиным обрушился с критикой на демократов, однако по отношению к президенту России проявлял удивительную для него сдержанность.
По мнению истеблишмента, мнение которого и транслировал (а скорее даже навязывал) журналист, просто так это не могло произойти.
«Много есть теорий в США по поводу того, почему президент Трамп не хочет критиковать вас. Я хотел бы спросить по ряду вопросов. Есть ли у вас какой-то компромат на него?» — искренне поинтересовался Уоллес.
Путину пришлось объяснять, зачем вообще проводят двусторонние саммиты.
Что касается, почему мы говорили как интеллигентные люди друг с другом. Вас это удивляет? Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки — ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилетать, — чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать? Это не соответствует дипломатической мировой практике.
Владимир Путин
Как вишенка на торте, Уоллес не знал, что американская авиация сотворила с сирийской Раккой. Но осуждал методы борьбы России с террористами в Алеппо.
«Не думаю, что было кровопролитие в Ракке», — замечал журналист.
Телеканал NBC, журналист Кир Симмонс, 2021 год
Кир Симмонс, журналист все того же NBC, беседовал с Владимиром Путиным за два дня до его встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом.
Так, Симмонс спрашивал, как Путин охарактеризовал бы Байдена. Российский президент назвал американского коллегу карьеристом, который буквально всю сознательную жизнь так или иначе провел в политике.
Еще журналист уточнил, как Путин относится к тому, что Байден рассказал об одной их встрече.
Президент Байден говорил, что вы как-то встречались, лицом к лицу очно виделись, и он говорил вам, он так утверждает: я смотрю вам в глаза и не вижу никакой души. А вы сказали: мы друг друга понимаем. Вы помните этот разговор?
Кир Симмонс
Среди прочего Путин ответил цитатой: «Что-то с памятью моей стало».
Может, Байдену это привиделось? Как и разговоры с Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем…
Но следующим номером на арене стал — что бы вы думали? — вопрос о кибервойне, которую Россия, по мнению Вашингтона, ведет против Америки. Не опять, а снова.
Вновь Путин был вынужден повторять: киберпространство давно надо сделать областью сотрудничества, чтобы все возможные проблемы закрепили юридически, с рецептом, как их решать.
Я вас не спрашиваю, не хочу вас ставить в сложное положение, но для меня, как рядового гражданина, было бы непонятно, почему ваше правительство отказывается от этого? Обвинения продолжают сыпаться вплоть до вмешательства в кибератаки на мясокомбинат какой-то, а наши предложения начать переговоры на эту тему отклоняются. Ерунда какая-то!
Владимир Путин
Вопросы Симмонса вышли на запредельный уровень, когда он не просто повторил обвинения американских конгрессменов и президента США в адрес Путина, а спросил:
«Ныне покойный Джон Маккейн в конгрессе назвал вас убийцей, Байден этого тоже не отрицал, даже Трамп это не отрицал. И когда Байдена спросили напрямую, он тоже ответил. Так вот, господин президент, вы убийца?»
Путин заметил, что привык к подобным заявлениям еще во времена войны с террористами на Кавказе.
Кир Симмонс в 2023 году съездил в Севастополь. Убедился, что он, как и весь Крым, — наш. И загремел на украинский сайт «Миротворец».
США
Интервью
Владимир Путин
Такер Карлсон
Москва
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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