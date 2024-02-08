Новость о том, что «беженец» с Fox News Такер Карлсон записал интервью с президентом России, всколыхнула журналистское сообщество. Многие на Западе пожаловались, что Кремль «не давал» им поговорить с Путиным. Дмитрий Песков на это заметил, что нет смысла общаться с людьми с непрошибаемо однобокой позицией. «360» пересмотрел предыдущие интервью Путина мейнстримным (подчеркнем это) американским СМИ и попытался понять: куда деваются высокие стандарты журналистов из США, когда дело касается России?

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Телеканал NBC, журналистка Мегин Келли, 2017 год

Мегин Келли до NBC успела поработать, как и Такер Карлсон, на телеканале Fox News. Там она получила репутацию въедливой и довольно острой журналистки: на тот момент президент США Дональд Трамп обвинял ее в предвзятом отношении и вовсе отказался от дебатов на канале в 2016 году, пока их вела Мегин Келли.

В 2017-м американка стала одной из модераторов Петербургского экономического форума, там ей и довелось побеседовать с российским президентом.

Global Look Press

Интервью с Владимиром Путиным должно было стать как раз дебютом Келли в сетке вещания NBC. Потому на выпады журналистка не скупилась.

Основная тема, которую она пыталась продавить, — так называемое вмешательство в выборы президента США. Было заметно, что Келли считала кибератаки на непогрешимую Демократическую партию упрямым фактом, более того — что виновата в этом Москва. По крайней мере, это было очевидно по формулировке вопросов.

Господин президент, вы несколько раз говорили о том, что Россия никак не вовлечена во вмешательство в президентские выборы, включая пленарное заседание ПМЭФ. Однако в США считают, есть такой консенсус, что вы это сделали. Есть 17 агентств в области безопасности, которые так утверждают, демократы, республиканцы, все комитеты, которые видели секретные материалы, говорят, что это так. Они что, все врут? Мегин Келли

В ответ на это Путин терпеливо указывал, что конкретных прямых доказательств, будто какие-либо действия по склонению избирателей на сторону Трампа проводила именно Россия, не были представлены ни на одном из уровней контактов Москвы и Вашингтона.

«Мы говорили об этом и с бывшим президентом Обамой, мы говорили с некоторыми другими официальными лицами — никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет — это вам лучше у него спросить. Думаю, он вам скажет, что он тоже уверен в этом, но, когда мы с ним говорили, я увидел, что и он засомневался», — сказал президент.

Он добавил, что Кремлю по большому счету все равно, кто именно находится в Овальном кабинете — основная политическая повестка от смены президента США не меняется.

Global Look Press

Вторая тема, которую педалировала Мегин Келли в 2017 году, — это «рашагейт», обвинения Трампа в неких связях с российскими властями, оказавшими ему помощь в предвыборной кампании.

Снова формулировка вопроса, изобилующая «наверное», «как говорят» и прочими не вполне достоверными оборотами, преподносилась как неопровержимый факт.

«Я знаю, что, наверное, вы слышали, что там исследуют то, что Джаред Кушнер — родственник президента — с послом Кисляком, как говорят, в декабре обсуждал обратный канал коммуникаций между штабом Трампа и российским правительством. Было предложение со стороны Кушнера, что они могут это сделать в российском консульстве или посольстве, могут использовать российское оборудование для связи, чтобы такая связь имела место. И чтобы разведка США этого не слышала всего. Вы думаете, это хорошая идея?» — спрашивала журналистка.

Global Look Press

По сути, это было предложение принять правила некой игры: Келли интересовалась, хорошая это идея или плохая, будто вся ситуация с Джаредом Кушнером и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком была доказанной.

Путину пришлось в очередной раз повторять: никаких предложений Кремлю не поступало, никаких связей ни с одним предвыборным штабом тоже никто не устанавливал.

Ближе к концу интервью Келли вовсе решила напомнить, какой видят Россию за рубежом и кем считают ее президента.

Многие американцы слышат имя «Владимир Путин». Они думают, что он управляет страной, которая погружена в коррупцию, страной, где журналистов, которые критически высказывают свою точку зрения, убивают, страной, где диссиденты могут оказаться в тюрьме, или еще что-то похуже. Тем, кто так думает, что бы вы могли сказать? Мегин Келли

В ответ Путин резонно заметил, что наши — тогда еще — западные партнеры любят морализаторствовать и учить Россию жить, не замечая в собственной системе возмутительных проколов.

«Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах? Тем более что избирательный закон еще далек от совершенства в Соединенных Штатах. Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы?» — обратился к журналистке президент.

Нужно ли добавлять, что дома, в США, интервью Меган Келли оценили слабовато. Los Angeles Times в свое время написала, что для Путина вопросы NBC показались «детской игрой».