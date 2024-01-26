Мир 26 января 2024, 19:17 Не разделение, но разложение. Обернется ли демарш Техаса гражданской войной в США? Newsweek: активисты Техаса потребовали независимости из-за миграционного кризиса Global Look Press

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«Кажется, началось!» — встрепенулись люди в разных концах света, по уютным Telegram-каналам и соцсетям, глядя на тревожную обстановку на юге США. Самый решительный, всегда с упорством стоявший особняком штат Америки, «Одинокая звезда» на звездно-полосатом флаге — Техас — наконец встрепенулся и выступил против Белого дома по многострадальному вопросу нелегальной миграции. О будущей гражданской войне в США в СМИ не говорит только ленивый. Однако можно ли так спешить с прогнозами на разброд в стане противника? На трудные вопросы постарался ответить «360».

Техас — один штат против всех

Поводом к новой волне обсуждений возможной междоусобицы в когда-то Соединенных Штатах Америки стал ультиматум, который Вашингтон поставил техасскому губернатору Грегу Эбботту: или власти штата сносят незаконные, по мнению Верховного суда, укрепления на границе и отзывают местную нацгвардию, которая практически пинками выгнала с постов охраны федеральных пограничников, или…

Или что? Хотя в американских СМИ призыв Белого дома к порядку упорно называют ультиматумом, второй части — самой значительной и делающей ультиматум ультиматумом, у него просто нет.

Прикованный к инвалидному креслу губернатор Эбботт таких беззубых угроз от президента Джо Байдена не испугался и заявил, что считает наплыв мигрантов в Техас самым настоящим иностранным вторжением. Действовать в таких условиях он намерен соответствующе, на свое усмотрение.

Губернатор Техаса Грег Эббот / Photographer Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Терпение властей и граждан Техаса иссякло сравнительно недавно: в начале года в Шелби-парке, небольшой зоне в городке Игл-Пасс, который еще пару лет назад облюбовали нелегалы как более легкую зону для проникновения в США, вместо обычных пунктов контроля появились огромные заграждения из колючей проволоки.

Охранять их взялись вооруженные до зубов солдаты из национальной гвардии Техаса. И случилось чудо: поток мигрантов, а вместе с ними и отъявленных бандитов, стал снижаться.

С задержанными людьми техасские власти обходились своеобразно: мигрантов сажали в автобусы и отправляли за пределы штата — например, в Чикаго или Нью-Йорк. В Нью-Йорке под жилье им выделяли заброшенные из-за кризиса цен на недвижимость здания.

Вся эта силовая самодеятельность, пусть и эффективная, здорово взбесила Белый дом, который призвал штат Одинокой звезды пустить на границу выкинутых «на мороз» пограничников, а колючую проволоку срезать и убрать.

В подтверждение своих слов Вашингтон обратился в Верховный суд, который подтвердил: губернатор Эбботт на такие действия не имел права по закону. Вот только Техас было уже не остановить: проволоки на границе стало только больше.

Президент Байден поручил своим ведомствам игнорировать федеральные законы, которые требуют задержания нелегальных иммигрантов. Неспособность администрации Байдена выполнить обязанности, налагаемые статьей IV, § 4, привела к срабатыванию статьи I, § 10, пункта 3, которая оставляет за собой право этого штата на самооборону. По этим причинам я уже объявил о вторжении в соответствии со статьей I, § 10, пункт 3, чтобы ссылаться на конституционные полномочия Техаса по защите и обороне. Эти полномочия — высший закон страны и заменяют собой любые федеральные законы, противоречащие этому. Грег Эбботт губернатор штата Техас

На границе тучи ходят хмуро…

Ситуация стала принимать совсем другой масштаб, когда на сторону Грэга Эбботта, который, по его же словам, просто делает за федеральные власти их главную работу — защищает граждан от незаконного проникновения и в штат, и в Штаты чужаков — встали его коллеги.

Губернаторы 25 других штатов Америки публично выступили в его защиту — половина страны (!) дала понять Белому дому, кто в этой ситуации прав.

На границе с Мексикой / Mark Otte / Texas National / Global Look Press

География поддержки Техаса широка до неприличия — от Аляски до Флориды. А вот политическое разнообразие скудное: все подписанты письма, осуждающего бездействие властей США, состоят в Республиканской партии.

«Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы. Мы делаем это отчасти потому, что администрация Байдена отказывается обеспечить соблюдение действующих иммиграционных законов и незаконно разрешает массовое условно-досрочное освобождение по всей Америке мигрантов, которые въехали незаконно», — сказано в совместном документе.

В самом Техасе немедленно подняли голову немногочисленные, но громкие силы, которые почти 30 лет пытаются довести штат до референдума о самоопределении, а в дальнейшем и до сецессии. Глядя на удачный (хотя кому как) Brexit и значительно менее удачные референдумы в Шотландии (и аккуратно косясь на события Крымской весны и опыт Донбасса), представители «Техасского национального движения» вновь заговорили о необходимости скорее выйти из состава США.

Опыт самостоятельной жизни у Техаса, кстати говоря, имеется: после войны с Мексикой за независимость он девять лет существовал как вполне отдельное государство, лишь в 1845 году слившись в экстазе с большой страной.

Думаю, федеральные власти и Техас движутся в этом направлении, поэтому, будь то сознательное решение или крах федеральной системы из-за ее неспособности удовлетворить свои основные требования, через 30 лет Техас станет независимым государством. Дэниел Миллер глава Техасского национального движения

Что происходит на южной границе США?

Чтобы понять всю остроту вопроса нелегальной миграции, стоит выслушать рассказ Сэмюеля Холла — главы техасского ополчения «Патриоты Америки». Его группа возникла примерно в период выборов президента, в которых победу одержал Дональд Трамп.

В Техасе предвыборная кампания сопровождалась серьезными столкновениями. Местные ветераны боевых действий, посмотрев на угрозу беспорядков, стали живым щитом между воинствующими республиканцами и демократами.

Carol Guzy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Затем Холл подрядил своих молодцов на борьбу с одним из страшных последствий криминализованной миграции — продажей детей в сексуальное рабство. Чаще всего жертвами работорговли становились несовершеннолетние девочки, которые незаконно пытались пересечь с семьями границу США.

«Я тогда позвонил своему вице-президенту и сказал, что, начиная с сегодня, мы будем помогать спасать детей из ада. И мы начали работать под прикрытием в публичных домах, пытаясь найти детей, ставших жертвами торговли людьми, или родители с пропавшими детьми связывались с нами и просили о помощи», — рассказал Холл в интервью Newsweek.

К 2021 году отряды «Патриотов Америки» стали участвовать в патрулировании границы Техаса и Мексики. Тогда Холл и его товарищи стали мишенью для обеих политических сил в штате.

Консерваторы проклинали «Патриотов» за то, что они буквально спасали из реки едва живых венесуэльцев и мексиканцев, снабжая едой и водой, а не расстреливали на месте. Либералы клеймили отряды обвинениями в расизме (хотя тот же Холл счастливо женат на латиноамериканке) и проклинали их за то, что спасенных мигрантов ополченцы все-таки передавали властям.

Так, ополченцы без лодки проплыли около 180 метров по огражденной проволокой Рио-Гранде, чтобы достать из воды едва живую женщину.

Мигранты на границе США и Мексики. На футболках написано «Байден, пожалуйста, впусти нас» / Stringer / dpa / Global Look Press

«В какой-то момент она упала обратно в реку, нам пришлось снова вытаскивать ее против течения и доставлять к лодочной рампе. У нее было очень эмоциональное воссоединение с сыновьями. Я не знаю никого, кто бы не прослезился. После этого я получил электронные письма от людей, называющих себя христианами, в которых они говорили, что я должен был поставить ногу ей на голову, столкнуть ее обратно в реку и дать утонуть. Я просто не мог в это поверить, потому что так не поступил бы Иисус Христос; так не должен поступать христианин», — рассказал Холл.

Страшнее всего, что приграничная территория превратилась в источник наживы для всевозможных бандитов с обеих сторон. Мексиканские наркокартели ищут небольшие группы нелегалов, отбирая у них последние деньги в обмен на «крышу», похищая детей на продажу в приграничные бордели и насилуя женщин.

В том самом Игл-Пасс Сэмюель Холл, выслеживая мужчину, который пытался провести на территорию Техаса двух похищенных девочек, получил тяжелый перелом ноги при падении с утеса. Многие ополченцы были не раз ранены при стычках с наркокартелями.

«В Америке сломана иммиграционная система, ее необходимо исправить. Многим людям требуется 12-13 лет, чтобы получить документы или грин-карту. Большинство этих мигрантов очень и очень бедны. Мое сердце сочувствует им», — признался Холл.

Почему Техас вынужден сам защищаться от мигрантов?

Не поверите, все снова упирается в деньги и власть. Федеральные власти в лице Белого дома и даже конгресса США не готовы как-либо вмешиваться в миграционный кризис на юге собственной страны, надеясь не то на русский авось, не то на чудо.

Как пояснили авторы материала в журнале The Economist, в области миграции демократ Джо Байден все это время пытался тихо, аккуратно, незаметно делать то, чем громко, масштабно и открыто занимался его ненавистный предшественник Дональд Трамп.

Байден начал помалу выделять деньги на продолжение возведения трамповской стены, а также отклонять большую часть прошений об убежище от нелегалов. Но вечно обещать одно, а делать другое не получится.

Трамп у стены с Мексикой, 2021 год / White House / Global Look Press

Конгрессу же совсем не хочется решать набивший оскомину вопрос с одобрением бюджета. Республиканская нижняя палата требует от верхней, демократической, внести в этот бюджет траты на защиту южной границы. Демократы в ответ настаивают на крупных вложениях в оружие для Украины.

А республиканцам, ожидающим выборов президента США и второго пришествия Дональда Трампа, волнения на юге только на руку.

В итоге Техас, с его длительной историей неповиновения, отказа идти в общем потоке, готовности защищать свои интересы с оружием в руках, может оказаться разменной монетой в большой и едва ли честной политической игре.

Развернется ли она до масштабов Гражданской войны 2.0? Сбудется ли нашумевшее в 2022 году предсказание Дмитрия Медведева? Прогнозировать что-либо в наши лихие 20-е годы трудно.

Мигранты в Техасе / Nick Wagner / XinHua / Global Look Press

Хотя голливудские продюсеры уже сняли полнометражный фильм именно о том, какой будет жизнь в Разъединенных Штатах Америки.

Но даже без прямого вооруженного конфликта ситуация в Америке демонстрирует, что выверенная когда-то институциональная система даже не столько дала трещину, сколько обмякла и стала гнить. Под налетом самоуверенности, жажды власти за пределами своей страны, вседозволенности, купленной годами гегемонии, этого сначала не было видно. Теперь многие вещи стали очевидны.