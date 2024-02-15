Мир 15 февраля 2024, 00:49 Путин пожалел ударившегося головой Байдена Путин заступился за Байдена после того, как тот ударился головой об вертолет РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с лидером США Джо Байденом, когда тот ударился головой при выходе из вертолета, обычным делом. Каждый сталкивался в своей жизни с подобным, отметил глава государства в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударялся там головой об этот вертолет. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда», — сказал он

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В этом же интервью Путин заявил, что не считает Байдена недееспособным. При этом президент не стал давать оценку, ведь он не является специалистом в этой области.

По его словам, Байден для России лучше, чем Дональд Трамп, поскольку он «более прогнозируемый и опытный политик». Путин добавил, что Россия готова работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.