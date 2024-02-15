Мир 15 февраля 2024, 09:06 Трамп назвал комплиментом слова Путина о Байдене Трамп воспринял как комплимент слова Путина о предпочтительности Байдена Catherine Nance / Global Look Press

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Слова российского лидера Владимира Путина о предпочтительном для России главе Белого дома являются настоящим комплиментом. Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед сторонниками республиканской партии в Южной Каролине.

«Для меня эти слова стали комплиментом. Многие, вероятно, скажут, что это плохо. Но нет, это очень хорошо», — сказал он.

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Трамп заявил, что именно ему удалось остановить проект «Северный поток — 2». Он выразил мнение, что Байден отдаст России все, в том числе Украину.

«Последний американский президент, который ничего не дал России, известен как Трамп», — добавил бывший глава государства.

Ранее Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным президентом США, потому что прогнозируемый и более опытный.

Ранее Путин также напомнил, что предки государственного секретаря Энтони Блинкена жили в России.