Эксклюзив 12 января 2024, 11:23 Подковерная борьба с Залужным. Почему киевский режим согласился смягчить законопроект о мобилизации Политолог Михайлов: на Украине под давлением изменят законопроект о мобилизации Официальный сайт президента Украины

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Верховная рада Украины вернет законопроект о мобилизации на доработку и откажется от непопулярных мер, связанных с нарушением прав человека. Такая уступка не решит проблему, а станет лишь инструментом внутриполитической борьбы, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Борьба за власть

«Неудивительно, что в Верховной раде готовят изменения в законопроекте о мобилизации. Потому что все, что сейчас происходило — призыв инвалидов и других людей с ограничениями — вызвало большую волну недовольства не только на самой Украине, но и у западных партнеров», — объяснил он.

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Подвижки в этом вопросе, по мнению политолога, спровоцировала и внутриполитическая ситуация в стране. Евгений Михайлов напомнил о высокой напряженности в обществе и борьбе за власть.

«Существенно велика социальная напряженность на Украине. Началась внутриполитическая борьба, и кто-то пытается ставить палки между Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским», — сказал политолог.

Псевдозащитник инвалидов

По мнению Евгения Михайлова, изменение законопроекта о мобилизации ударит, прежде всего, по авторитету военачальника. Он допустил, что ответственность за проблемы возложат на армию, а президента выставят защитником народа.

Подобные изменения, конечно, будут бить по имиджу Валерия Залужного. Дескать, военные во всем виноваты, а вот Владимир Зеленский пытается защитить инвалидов и прочих людей с ограниченными возможностями. Евгений Михайлов

Внутриполитическая борьба в стране только началась, обстановка продолжит накаляться, заявил политолог. Он предупредил, что корректировка законопроекта снизит напряженность, но коренным образом проблему не решит.

«В любом случае, конечно, для украинского народа, возможно, станет полегче. Но на этом фоне мы видим резкое уменьшение социальной поддержки из-за огромного увеличения количества инвалидов после начала боевых действий. Соответственно, ситуацию это не изменит, но немного смягчит внутреннее напряжение в самой Украине», — сказал Евгений Михайлов.

Власти Украины недооценили свой мобилизационный резерв, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он посоветовал заняться депортацией украинских беженцев из Германии, Румынии и Польши на родину, а также призвать в армию больше женщин.