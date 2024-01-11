11 января 2024, 15:02
Законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку
Депутат Арахамия: законопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Радой
Проект закона о мобилизации на Украине вызвал много дискуссий, поэтому документ решили отправить на доработку. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
По его словам, украинское руководство в закрытом режиме провело встречу, посвященную теме мобилизации. На совещании присутствовали главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, а также руководство Рады, главы фракций и комитетов.
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Арахамия отметил, что некоторые положения проекта закона нарушают права человека, а часть норм нуждается в уточнении.
«По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — указал глава фракции.
Несмотря на отзыв законопроекта, все политические силы поняли и поддерживают необходимость мобилизации, подчеркнул он.
Ранее депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина прокомментировала второй вариант законопроекта о мобилизации. Она раскритиковала документ и рассказала, что он оказался хуже предыдущей версии.
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