Мир 08 января 2024, 23:11 «Политически умер». Зеленскому вынесли приговор на Украине Полковник СБ Украины Костенко: Зеленский как президент политически умер РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский «политически уже умер». Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в интервью радио New Voice.

Таким образом Костенко прокомментировал новый законопроект о мобилизации на Украине. Полковник СБУ отметил, что Зеленскому нужно понять, что он никогда больше не будет президентом.

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«Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах, <…>, а те, которые имеют возможность сохранить это государство», — заявил Костенко.

Также секретарь считает, что Зеленскому уже не стоит беспокоиться о рейтингах.

Потери ВСУ с начала конфликта с Россией составили 500 тысяч человек тяжелоранеными и убитыми. Офис Зеленского скрывает эти факты, чтобы не шокировать население.