Мир 11 января 2024, 04:00 Депутат Рады заявил, что ВСУ превратятся в конвейер по утилизации людей Депутат Рады Безуглая предрекла превращение ВСУ в конвейер по утилизации РИА «Новости»

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Украинская армия без проведения радикальных преобразований превратится в конвейер по утилизации людей. Об этом заявила заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая, ее слова передало РИА «Новости».

«Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта», — сказала она.

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По словам Безуглой, коррупция в армии Украины вырастет до невероятных размеров, а оборонно-промышленный комплекс страны не будет экономическим двигателем.

На прошлой неделе, 5 января, депутат Рады Вадим Ивченко заявил, что Безуглую снимут с поста. Позже документ об этом появился в парламенте.

Ранее Безуглая призвала уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. После этого представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал парламентария. Он отметил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять «угрозу нацбезопасности» для государства.