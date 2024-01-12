Мир 12 января 2024, 06:48 Усилить набор женщин в украинскую армию призвали в США Генерал Ходжес потребовал мобилизовать в ВСУ больше женщин и беженцев Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины задействовали не весь мобилизационный ресурс. Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предложил призывать в армию больше женщин и уехавших мужчин. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала ProUA.

По мнению офицера, мобилизационную кампанию на Украине провели неэффективно. Он уверен, что у страны достаточно потенциальных солдат, просто их до сих пор не призвали. Бен Ходжес предложил отправлять на передовую женщин и беженцев.

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«Не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу. <…>. Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <…> молодых женщин», — сказал он.

Бен Ходжес привел в качестве примера армии стран Запада, где женщины служат в инженерных подразделениях, артиллерийских и танковых войсках. Он заявил, что ВСУ могли бы привлекать их к службе на должностях, в которых отказывали до сих пор.

Кроме того, по мнению офицера, украинским властям следовало настоять на выдаче беженцев призывного возраста. В Германию, Польшу и Румынию, по информации Бена Ходжеса, уехали десятки тысяч молодых украинских мужчин — потенциальных солдат.

Военнообязанным женщинам больше года назад закрыли выезд с Украины. Депутаты предложили обязать их вставать на воинский учет наравне с мужчинами.