Мир 04 января 2024, 21:39 «Кем мне воевать». Залужный вышел из себя при обсуждении закона о мобилизации NV.ua: Залужный вышел из себя и заявил о нехватке людей в ВСУ flickr.com

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный эмоционально выступил в Верховной Раде во время обсуждения закона о мобилизации и даже предложил депутатам самим «идти сражаться». Его слова передало украинское издание «NV.ua».

«Мне нужны люди. <…>. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — заявил украинский военачальник.

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Ранее бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил проводить мобилизовать украинцев в ряды ВСУ с помощью лотереи. По мнению экс-чиновника, власти могут случайным образом выбирать дату и месяц, и тогда под мобилизацию попадут все мужчины, родившиеся в этот день.

В эти дни Верховная рада Украины рассматривает новый закон о мобилизации. Согласно ему, уклоняющиеся от призыва в ряды ВСУ граждане Украины будут ограничены в правах. Они не смогут поменять документы, продавать имущество, управлять автомобилем и даже пользоваться банковскими услугами. Причем ограничения коснуться и тех украинцев, которые находятся заграницей. Кроме того, в документе отменяется отсрочка для инвалидов третьей группы, а призывной возраст понижается с 27 до 25 лет.

Новый законопроект вызвал недовольство в украинском обществе. По мнению журналиста Максима Назарова, население шокировано этим документом.