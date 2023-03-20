Эксклюзив 20 марта 2023, 13:06 Переговоры Путина и Цзиньпина придадут коллективному Востоку официальный статус Политсоветник Маркелов назвал переговоры Путина и Цзиньпина эпохальным событием РИА «Новости»

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В Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Эта встреча придаст коллективному Востоку официальный статус, вынудит Запад считаться с ним и перевернет подход всего мира к геополитике. Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов назвал «360» три ключевые задачи этого исторического события.

Далее — прямая речь.

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Новый подход к геополитике

Россия и Китай задают новую точку видения на украинский конфликт, а через него — вообще на всю мировую новую геополитическую ситуацию. Это стало видно по позиции КНР, когда несколько недель назад она выдвинула свои условия его мирного разрешения.

До выхода статей Владимира Путина и Си Цзиньпина и объявления визита китайского лидера в Россию ведущей оставалась невротическая реакция на земле, противоречащие здравому экономическому и финансовому смыслу действия всех игроков коллективного Запада, поставки оружия, попытки заглушить альтернативные голоса, странные политические решения. Все происходило на уровне материального мира, оценок поставок вооружений и денег.

Но предстоящие переговоры изменят подход. Встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным запустит более высокую мировоззренческую оценку происходящего в мире, и украинский конфликт рассмотрят как следствие других процессов, а именно процессов более высокого порядка. В мире начнут по-новому воспринимать отношения стран, пересмотрят современную политику в целом, понятия врага, друга и конфликта. Лидеры Китая и России зададут эту тенденцию.

Придание коллективному Востоку статуса

Си Цзиньпин придал статус новому геополитическому игроку под названием «коллективный Восток». До этого все происходило на уровне коллективного Запада и отдельных восточных стран в виде России, Китая, Индии. В прежней парадигме Запад занимал позицию обесценивания по отношению к раздробленному Востоку, считал его странами с принципиально разными интересами, холил Японию и Южную Корею, потому что они предоставляли базы и оружие. Запад до появления новых отношений между Россией и Китаем смотрел на Восток как на мешанину, восточный базар, на котором каждый торгует, играет свои игры.

Самым главным доказательством того, что вводится новая мировая политическая терминология, является то, что Запад всеми путями пытается, пытался до этого и будет пытаться обнулить встречу Си Цзиньпина и Владимира Путина. Если бы это была проходная встреча, никто бы ее и не заметил. Запад явно показал совершенно другой взгляд. Эта встреча — важнейшая и эпохальная.

Появление второго сильного игрока

Переговорами Владимира Путина и Си Цзиньпина Россия и Китай показали Западу, что Восток — это точно такой же, если не более сильный, игрок. Вольно или невольно страны заинтересованы договариваться с ним.

Сколько бы его ни уничтожали, Китай — это самое узкое горлышко Азии. Ты никогда не появишься там, никакая Япония ничего с тобой не подпишет, если не подмигнет Китаю. Ни Сингапур, ни Таиланд — никто ничего, все будут мяукать. Китай в плюс России — это узкое горлышко для договоренностей со второй половиной земного шара.

На переговорах, думаю, произойдут тайные разговоры со следующим акцентом. Запад обнуляет усиление экономического взаимодействия России с восточными странами, в том числе Индией и Китаем. Естественно, сейчас Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным не только количественный рост взаимоотношений, но и качественный. Они проговорят качественное усиление взаимодействия.