Мир 20 марта 2023, 01:08 Си Цзиньпин опубликовал статью с оценкой российско-китайских отношений Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал статью с оценкой российско-китайских отношений Пресс-служба Кремля

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Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал статью, в которой оценил отношения Москвы и Пекина. Материал опубликовали в «Российской газете» на русском языке.

Статья председателя Китая приурочена к началу его визита в Россию. Си Цзиньпин посетит страну в понедельник, 20 марта. Рабочая поездка китайского политика завершится 22 марта.

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Си Цзиньпин назвал Китай и Россию крупнейшими соседями, стратегическими партнерами всеобъемлющего взаимодействия, а также ведущими мировыми державами и постоянными членами Совбеза ООН.

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«Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии», — указал он в материале.

Отношения между государствами развиваются по четкой исторической логике и на мощном внутреннем драйвере, указал Си Цзиньпин.

«В течение 10 лет двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем азимутам и уверенными шагами вступает в новую эпоху», — написал он.

По его словам, страны должны углублять культурно-гуманитарные связи, на высоком уровне проводить совместные спортивные мероприятия.

Российский лидер Владимир Путин также опубликовал свою статью, но в китайской газете «Жэньминь жибао». Глава российского государства также высказал оценку отношениям двух стран.

Председатель КНР посетит Россию с визитом по приглашению Путина. Главы двух стран сначала обсудят чувствительные вопросы в сфере международных отношений за неформальным ужином в закрытом режиме, а на следующий день состоятся официальные переговоры.