Эксклюзив 28 февраля 2023, 13:32 «Под колпаком старшего брата». Япония ввела новые санкции против России по указке США Политолог Маркелов счел введение новых санкций против России в Японии техзаданием США Unsplash

Читать 360tv в

Япония объявила о введении новых санкций против России. В список рестрикций вошли 73 организации и 48 человек. Политический советник и генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов в беседе с «360» пояснил, что японские власти вынуждены во всем слушать США, сидя под колпаком старшего брата.

«Это страна, которая выполняет технические задания, которые ей даются в рамках ее партнерства с США. То есть она всегда появляется, как правило, последней, она не инициативна. Сидят США — мозговые центры, которые раздают санкции, кто какие должен ввести резонансно, друг за дружкой. Япония всегда идет прицепом, ей это страшно не нравится», — рассказал Маркелов.

Реклама

Он пояснил, что Япония — совсем не инициатор санкций, она просто создает массовку.

Реклама

«Япония вынуждена была пойти под колпак старшего брата. Страна не имеет своей армии: США прикрывают ее со всех сторон, поэтому она делать, что ей скажут», — подчеркнул политолог.

Аналитик обратил внимание, что санкции Японии совершенно не критичны для экономики России.

«Санкции Японии — это не главная история, это общий пакет. Людей и компаний, работающих в России с Японией, на порядки меньше, чем с Евросоюзом и США. Это не критично для экономики нашей страны от слова „совсем“. Для нас Япония — государство второго-третьего приоритета», — резюмировал Маркелов.